LVNL speelt belangrijke rol bij Grand Prix Zandvoort

De LVNL zorgt tijdens de Dutch Grand Prix voor speciale routes. Op die manier moet de overlast voor bewoners in de omgeving tegengaan worden, meldt de luchtverkeersleiding op haar website.

Tijdens een raceweekend gebeurt er onwijs veel op een circuit, maar tegelijkertijd ook erboven. Het was de bedoeling dat er voorafgaand aan de race een flypast plaats zou vinden, maar die werd gecanceld. Ondanks dat besluit de LVNL speciale routes in te zetten: er is immers nog veel ander vliegverkeer dat boven het circuit te vinden is.

Speciale vliegtuigen

Deze speciale routes zijn vooral bestemd voor toestellen die in opdracht van de Dutch Grand Prix vliegen. Voorbeelden zijn politie- en traumahelikopters, maar ook reclamevliegtuigen. Het vliegverkeer vindt niet alleen boven het circuit plaats, de luchtverkeersleiding introduceerde ook speciale routes langs de kust.

Voor helikopters is er een speciale route van en naar de Helispot. Deze bevindt zich naast de golfbaan van Zandvoort. Om natuurgebieden zoveel mogelijk te vermijden, moeten de helikopters via vaste punten het luchtruim in- en uitvliegen.

Bovendien vliegen er tijdens het Grand Prix-weekend ook een aantal reclamesleepvluchten en foto- en rondvluchten. Voor deze toestellen ontwikkelde de LVNL een route langs de kust van noord naar zuid. Verder dan het strand komen de vliegtuigen niet. Het is eenrichtingsverkeer op een hoogte van 420 meter.

Van 3 tot 5 september barst het Formule 1-geweld los op Circuit Zandvoort. © dronepicr, CC BY 2.0

Maatregelen LVNL

Van 3 tot 5 september is het een groot feest in Zandvoort. Duizenden mensen proberen tijdens die weekend een glimp op te vangen van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen die in een hevige titelstrijd verwikkeld is met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In het luchtruim boven Zandvoort zal het ook druk zijn en daarom heeft de LVNL een aantal maatregelen genomen.

Ten eerste is het niet voor iedereen toegestaan om zomaar over het circuit van Zandvoort te vliegen. Onder meer voor drones, luchtballonnen, kabelvliegers en parachutespringers is het luchtruim afgesloten. Wél mogen vluchten in opdracht van de luchtvaartpolitie, medische dienstverlening en organisatie van het evenement over het circuit vliegen.

Ten tweede bereiden de luchtverkeersleiders zich ook goed voor op dit Formule 1-weekend. Zij moeten immers de veiligheid van het luchtverkeer waarborgen. De LVNL zorgt er ook voor dat het vliegverkeer van en naar Schiphol zo weinig mogelijk hinder ondervindt.