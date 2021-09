Na twee jaar weer een airshow in de Benelux

Op 10, 11 en 12 september vindt de 42ste International Sanicole Airshow plaats. Dit is de eerste airshow in de Benelux sinds twee jaar.

Het terrein van Aeroclub Sanicole in Hechtel-Eksel is de locatie voor deze Airshow. Met internationale deelnemers uit zowel de militaire als de private luchtvaartsector is de gelauwerde Sanicole Airshow, ook met de geldende coronamaatregelen, een evenement van internationale standaard om naar uit te kijken.

Online airshow

“Vorig jaar hebben wij zeer vroeg beslist om in 2020 enkel een digitale airshow te organiseren”, zegt Airshow Director Geoffrey Buekenberghs. “In het najaar van 2020 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor onze 2021 editie. Het gevarieerde en hoogstaande vliegprogramma wordt ook dit jaar weer aangevuld met een boeiende kidszone, gevarieerde catering, een skywatch en tal van kraampjes. Het bezoekersaantal is beperkt tot 7500 per dag. Om toch zo veel mogelijk mensen de kans te geven om van het evenement te genieten, hebben wij zaterdag 11 september toegevoegd aan het programma. Op het terrein zullen de bezoekers verdeeld worden over vijf compartimenten met elk een capaciteit van 1500 bezoekers. Doordat verplaatsingen gebeuren op een wandelboulevard, buiten deze compartimenten, zullen bezoekers nog comfortabeler van de airshow kunnen genieten.”

Zonsondergang

Op zaterdag en zondag gaan de deuren open om tien uur en beginnen de vliegdemonstraties om elf uur. Daarnaast is er de sunset airshow op vrijdag. Geoffrey: “Een airshow bij zonsondergang is magisch en blijft zowel de bezoekers als de deelnemers fascineren.” Maar ook op zaterdag en zondag krijgen de toeschouwers een totaalspektakel te zien. Geoffrey: “Straaljagers, oldtimers, helikopters, jet patrouilles, luchtacrobatiek, transport- en passagiersvliegtuigen. Zowat alle facetten van de luchtvaart komen aan bod. De Belgische Luchtmacht die dit jaar haar 75ste verjaardag viert, krijgt een bijzondere plaats in het programma.”

Patrouille Suisse – © DDPS Katsuhiko Tokunaga

F16 Solo Display Team Belgian Air Force – © Raf Verheyen 1