Schiphol-topman haalt uit: ‘Tempo moet omhoog’

Schiphol heeft een conflict met de bouwer van de A-pier. Daardoor loopt deze (opnieuw) vertraging op, tot ongenoegen van Schiphol-topman Dick Benschop.

2019 had de pier klaar moeten zijn. De reden voor de bouw was de groei van het vliegverkeer. Door de drukte was het soms ‘gevaarlijk vol’ in de terminals van de luchthaven. Bovendien kon niet ieder vliegtuig aan een gate staan. Door de coronacrisis kreeg de luchtvaartsector flinke klappen te verwerken. Een conflict met de bouwer over oplopende kosten en een tekort aan bouwmaterialen liggen hier ten grondslag.

Benschop laat niet veel los

Er is volgens Benschop werk aan de winkel. “Hij staat al te stralen, maar er is vertraging’’, begint hij tegenover het Parool. ‘’De voortgang van de bouw is niet zoals we wensen. Dat kom je ook bij andere bouwprojecten in Nederland tegen.’’

De vertraging zorgt voor onzekerheid voor de Nederlandse luchthaven. “Het tempo moet omhoog. Daarover voeren we nu lastige gesprekken met de bouwcombinatie. We kunnen niet zeggen wanneer hij wordt opgeleverd, of wat hij gaat kosten. Maar het duurt langer en kost meer’’, vervolgt Benschop die verder niet in details treedt.

Ballast Nedam (BN) dat samen met het Turkse TAV bezig is met de bouw, gaat net zoals Benschop niet in op wat er mis is. “Wij vinden het netjes om hier niet over naar buiten te treden’’, zegt een woordvoerder van BN.

Toekomstbeeld

De CEO van Royal Schiphol Group noemt geen datum meer wanneer de pier af moet en kan zijn. Dat de bouw momenteel weer vastloopt is niet de eerste keer. Al bij de planning waren er ‘tegenvallers’ voor de Nederlandse luchthaven. Daarnaast is de opening van de A-pier ook al uitgesteld naar eind 2020. Die is dus ook niet gehaald.

Ondanks de tegenvallers gaat Benschop er wel vanuit dat Schiphol de pier en de terminal nodig heeft. Langzamerhand start het vliegverkeer weer op en de CEO verwacht dat het aantal passagiers in 2024 weer op het niveau van 2019 kan zijn.