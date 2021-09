Volgende baan Schiphol tijdelijk gesloten

De Buitenveldertbaan is van 6 tot en met 17 september gesloten. Onderhoud is de reden voor de sluiting van de baan, meldt Schiphol in een persbericht.

De Buitenveldertbaan is een belangrijke landingsbaan voor Schiphol. Deze wordt vaak gebruikt als twee start- of landingsbaan. Daarentegen is het ook zo dat er regelmatig onderhoud uitgevoerd moet worden. Begin september vinden er herstellende werkzaamheden aan het asfalt en markeringen plaats.

Bovendien voert Schiphol in samenwerking met Heijmans ook controles uit. Zo controleren zij de bekabeling en elektra. Daarnaast maken de twee de lampen schoon en worden sommige vervangen. Tot slot krijgt het gras ook een maaibeurt.

Alternatief Buitenveldertbaan

Door de tijdelijke sluiting mist Schiphol gaat de luchthaven de Oostbaan vaker inzetten als landingsbaan. Deze wordt gebruikt als er een harde (zuid)westenwind is of wanneer er buien de Polderbaan en Zwanenburgbaan naderen. Daarnaast is het ook zo dat Schiphol de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan vaker gebruikt. Bij normale omstandigheden maakt de luchthaven vooral gebruik van de Polderbaan en Kaagbaan.

Schiphol verwacht dat de baan van 6 september tot 14 september buiten gebruik is. Vanaf de 14e tot de 17e is de baan in de avond en nacht beschikbaar. Na de 17e moet de Buitenveldertbaan weer volledig in gebruik genomen worden.

Andere onderhoudsbeurten

Het is niet de eerste baan die in 2021 onderhoud kreeg. Halverwege juli kreeg de Oostbaan ook een onderhoudsbeurt. Van 12 tot en met 23 juli was sloot deze korte baan. Door het onderhoud bleef het asfalt in een goede en veilige conditie. Er werd in deze periode ook gewerkt aan herstellende werkzaamheden aan het asfalt. Net zoals bij de Buitenveldertbaan werkte men de markeringen bij, checkten zij de bekabeling en elektra en werd het gras gemaaid.

Daarvoor moest de Polderbaan ook dicht. Die sluiting duurde maar liefst vier maanden. Daar werd het baanoppervlak volledig vernieuwd. Daar was ongeveer 150.000 ton asfalt nodig.