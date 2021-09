Binnenlands vliegverkeer Zuid-Afrika komt weer op gang

Kulula Airlines en South African Airways (SAA) gaan in september weer vliegen. Beide luchtvaartmaatschappijen, geduchte concurrenten op de binnenlandse markt, kondigden dit eind augustus onafhankelijk van elkaar aan, dat meldt News24.

SAA stelt als startdatum 23 september in het vooruitzicht. Dat is ongeveer een maand later dan beloofd door de ambitieuze interim-CEO, Thomas Kgokolo. Die vertraging was wel te verwachten gezien het complexe proces van herkapitalisering van de maatschappij door een betrekkelijk nieuw consortium.

Vluchten Kulula en SAA

Kulula is sneller in de lucht. Moedermaatschappij Comair stelde als startdatum 1 september in het vooruitzicht. Kulula stopte op 5 juli met vliegen, na de verscherping van de nationale lockdown tot niveau vier (van vijf), vanwege een scherpe stijging van het aantal Covid-19-besmettingen. Onder meer werd de provincie Gauteng volledig afgesloten. Daardoor viel Kulula’s voornaamste hub, OR Tambo luchthaven, weg en daarmee ook het gros van de passagiers.

Door de coronacrisis kreeg de luchtvaartsector harde (financiële) klappen te verwerken. Veel vliegtuigen bleven aan de grond staan, maar inmiddels start wereldwijd het vliegverkeer rustig op. Doordat steeds meer mensen zich laten vaccineren, neemt de passagiersvraag ook weer voorzichtig toe. Ondanks dat was die vraag in juni nog vrij teleurstellend, liet International Air Transport Association (IATA) weten. Dat gold zowel voor de internationale als binnenlandse markten.

Snel volle vliegtuigen

Met de introductie van drie boekingsvarianten, hoopt Kulula nu haar toestellen weer snel gevuld te krijgen; variant Light met alleen handbagage; Pack&Go met ruimbagage; en Fully Loaded met twee 20kg koffers. Dit gecombineerd met lage vliegtarieven en ruime wijzigingsopties maakt een vliegende herstart waarschijnlijk. Ook al omdat die andere prijsvechter, Mango, sinds de zomer in surséance van betaling aan de grond staat.