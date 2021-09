Goed nieuws voor werkloze piloten met hoge lening

ABN Amro heeft goed nieuws voor een groep werkloze piloten die met een torenhoge lening is blijven zitten.

Jaren geleden konden Nederlandse piloten-in-spe bij de ABN Amro terecht voor de financiering van hun vliegopleiding. Ze konden daar terecht voor een lening voor de opleiding – die ruim een ton kost – en een voorschot voor levensonderhoud. Vanwege de kredietcrisis kwamen veel piloten zonder werk te zitten maar moesten zij wel een torenhoge schuld af blijven betalen. De hoge rente maakte de situatie niet beter: in sommige gevallen liepen de schulden op tot wel 200.000 euro.

ABN Amro komt nu met een regeling voor de piloten die met hun lening tussen wal en schip zijn gevallen. In totaal zullen ongeveer 200 mensen een brief van de bank ontvangen met daarin meer informatie over de regeling. “Aan de hand van de specifieke omstandigheden van deze klanten met een pilotenlening zullen we kijken of er aanleiding is de lening aan te passen om de financiële lasten te verminderen. De klant kan in dat geval binnen maximaal 5 jaar van de lening af zijn,” zegt ABN’s Mirjan Klein Hofmeyer in een toelichting. “Aangezien er rekening wordt gehouden met het moment waarop de structurele betaalproblemen ontstonden, kan in sommige gevallen snel een oplossing worden gevonden voor uitzichtloze individuele financiële situaties.”

Ruim een halfjaar geleden werd bekend dat een groep van ongeveer 65 piloten een rechtszaak tegen de ABN aan zou spannen. Advocaat Frank Olberts verwijt de bank ‘onvoldoende of zelfs onjuiste informatie’ te hebben verstrekt aan ‘jongens en meiden van 18 of 19 jaar zonder inkomen’. Als een afgestudeerde piloot zijn lening niet zou kunnen afbetalen omdat hij geen baan kon vinden, was er een garantiefonds beschikbaar waardoor het bedrag zou worden opgevangen. Een groot deel van deze groep piloten was echter in opleiding bij Stella Aviation Academy. Deze school kon de aanspraken op het garantiefonds niet aan en ging zeven jaar geleden failliet. ABN Amro hield de – veelal werkloze – piloten ondertussen wel aan hun betalingsverplichtingen.