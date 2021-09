Viggo ontvangt Groningers met open armen

Het is al lange tijd een chaos bij de grondafhandeling van Viggo. Vanaf september komt daar eindelijk verandering in.

Door personeelstekorten lopen de zaken niet op rolletjes bij Viggo op Schiphol. Daardoor moesten passagiers van Transavia bijvoorbeeld urenlang op hun koffers wachten en er vertrokken zelfs vluchten zonder bagage. Vanaf deze maand komen medewerkers van Groningen Airport Eelde het bedrijf een handje helpen op Schiphol.

Viggo opgelucht

Bij Viggo zijn ze blij met dit initiatief van de luchthaven uit het noorden van Nederland. ‘’Net als in vele andere sectoren is de impact van de krappe arbeidsmarkt bijzonder groot in onze sector. Het is geweldig dat de collega’s van Groningen Airport Eelde ons team komen versterken. Ik weet zeker dat de collega’s uit het Hoge Noorden een warm welkom krijgen en onze unieke bedrijfscultuur zullen waarderen’’, laat Martijn Limburg, algemeen directeur van Viggo, weten.

Win-winsituatie

Ondanks dat Viggo met deze extra medewerkers op adem kan komen, is het volgens Andries Poelstra, de manager van Groningen Airport Eelde, een win-winsituatie. “Binnen de luchtvaart in Nederland werken we graag samen. Het is fijn dat we Viggo en Transavia op deze manier kunnen helpen. Daarnaast is het voor onze medewerkers waardevol om ervaring op te kunnen doen op een andere luchthaven.”

Hele zomer al tekorten

Halverwege augustus moesten passagiers van een Transavia-vlucht op Schiphol circa drie uur op hun bagage wachten en stond de hele aankomsthal midden in de nacht vol. De redenen voor deze tekorten zijn de reorganisaties vanwege de coronacrisis. Bovendien kozen veel uitzendkrachten voor een andere baan. Daar zouden ze meer zekerheid hebben vergeleken met een baan in de luchtvaartsector. Zolang er nog steeds reisrestricties gelden, blijft men in deze sector in onzekerheid leven.