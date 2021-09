‘KLM-piloten gevraagd te helpen bij bagage-afhandeling’

KLM-piloten zou gevraagd zijn om in hun vrije tijd bij te springen bij de bagageband op het platform van Schiphol, zo meldt De Telegraaf.

In een interne oproep geeft KLM aan dat de piloten – buiten hun vliegrooster – welkom zijn om te helpen bij het laden en lossen van vliegtuigen. Ook kunnen ze helpen als chauffeur voor bemanningsleden. Volgens KLM wordt een dergelijke oproep vanwege de drukte iedere zomer gedaan. “We zien dat collega’s het leuk vinden om een steentje bij te dragen bij grote drukte. Door dit initiatief houden zij ook binding met de operatie,” vertelt een woordvoerder van de maatschappij aan NH Nieuws.

FNV-campagneleider Joost van Doesburg ziet de situatie anders. “Dit is duidelijk een noodgreep van KLM. Iedereen heeft geld moeten inleveren als gevolg van het reddingsplan, ook de allerlaagst betaalden. Als gevolg daarvan is het moeilijk om de roosters rond te breien. Daar heeft iedereen last van. Er moet iets structureel veranderen op de luchthaven”, zo stelt hij bij De Telegraaf. In juni uitte de vakbond zijn zorgen al over de dreigende chaos op Schiphol. De vakbond ziet de dreigende chaos als een gevolg van de flexibilisering van arbeid op Schiphol. De nieuwste trend daarin is dat mensen niet meer gegarandeerd een 8-urig rooster krijgen, maar een rooster van maximaal 4 uur. Daardoor moeten mensen meer dagen naar Schiphol komen om even veel uren te maken of meerdere luchtvaart-banen nemen.

Niet lang daarna bleken de zorgen terecht. In juli meldde FNV-bestuurder Jan van den Brink dat er op de grond een personeelstekort van gemiddeld 25 procent was. Als gevolg hiervan werden vluchten vertraagd en liepen wachttijden op. ‘’KLM heeft te diep gesneden in de flexibele schil. Er is nu sprake van een zomerpiek, terwijl veel uitzendkrachten kiezen voor werk elders. Wij hebben KLM daarom voorgesteld om de deeltijders volledig in te zetten, maar daar zit nog geen schot in.’’

Niet alleen bij de KLM-afhandeling is er sprake van een tekort. Ook bij Viggo verliep de bagage-afhandeling zeer chaotisch. Onlangs uitte het Transavia-personeel haar zorgen over de situatie. Viggo was de afgelopen maanden niet in staat bagage op tijd te laden en lossen. Hierdoor vertrokken soms zelfs vluchten zonder koffers en kregen passagiers meermaals te maken met urenlange wachttijden. Vandaag werd bekend dat personeel van Groningen Airport Eelde tijdelijk zal bijspringen op Schiphol.