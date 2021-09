Nederland verplicht quarantaine voor Amerikaanse reizigers

Vanaf dit weekend moeten alle reizigers uit de Verenigde Staten, gevaccineerd of niet, verplicht in quarantaine.

Vanaf zaterdag 4 september verandert de kleurcode voor de Verenigde Staten naar oranje, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in een nieuw reisadvies weten. Dit betekent dat reizigers die vanuit de VS naar Nederland reizen vanaf zaterdag verplicht in quarantaine moeten. Daarnaast moeten alle reizigers vanuit het land zich vanaf maandag 6 september voor vertrek laten testen – ook als zij gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben. Een antigeentest mag maximaal 24 uur oud zijn, voor een NAAT(PCR)-test geldt een termijn van 48 uur. Kinderen van jonger dan 11 jaar zijn uitgezonderd van de testplicht.

Eerder deze week besloot de Europese Unie om de Verenigde Staten van de lijst met veilige landen te halen. Het aantal besmettingen in de VS is de afgelopen tijd opgelopen, evenals het aantal ziekenhuisopnames. Wat Europese landen echter ook dwarszit is het feit dat de VS nog altijd geen reizigers uit Schengenlanden toelaat. Achter de schermen wordt daarom ook wel het woord ‘vergeldingsactie’ gebezigd. Enkel Amerikaanse staatsburgers en – in zeer beperkte mate – studenten mogen het land inreizen. Indien zij volledig gevaccineerd zijn hoeven ze echter niet in quarantaine.