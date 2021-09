Video: vliegende auto maakt rondje op Zandvoort

Na 36 jaar afwezigheid keert de Formule 1 dit weekend terug naar Nederland en terug naar Zandvoort. PAL-V, een Nederlands bedrijf dat vliegende auto’s bouwt, maakte met zijn Liberty een rondje over het circuit. Bekijk hier de bijzondere beelden.

Kijktip: houd tijdens de ronde over Zandvoort de kunstmatige horizon in het midden van het dashboard in de gaten!

Maar liefst twintig jaar is PAL-V bezig geweest met zijn eerste vliegende auto, de Liberty. In 2008 bouwde het bedrijf het eerste prototype van het gyrovliegtuig. Een jaar later voerde PAL-V de eerste testen uit. Vele testen later en met een hoop kennis op zak begon het bedrijf in 2012 met het ontwerpen van zijn eerste commerciële vliegende auto. Na een jarenlange ontwikkelingsfase werd de auto in 2020 officieel goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en reed de Liberty op Zandvoort. Dat betekent dat de PAL-V Liberty de eerste commerciële auto in Europa is die de openbare weg op mag. Volgend jaar zullen de eerste exemplaren verkocht worden.

