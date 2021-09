Zijn er snelheidslimieten in de burgerluchtvaart?

Op de autowegen gelden overal verschillende snelheden. De ene keer mag je 50 kilometer per uur, de andere keer 80. Hoe zit dat in de burgerluchtvaart?

Terwijl er op de snelwegen hier en daar flitsers te vinden zijn, staan die er in de lucht uiteraard niet. Wél gelden er per hoogte bepaalde snelheden. Hoe verder naar beneden, hoe ‘langzamer’ je moet vliegen.

Het is echter wel zo dat er in de luchtvaart met andere eenheden gewerkt wordt vergeleken met op de weg. Op de weg gebruiken we kilometer per uur. In de luchtvaart duidt men snelheden aan met knopen (kts). Om een indicatie te geven hoe hard een vliegtuig op bepaalde hoogte mag vliegen, zet Up in the Sky de eenheid kilometer per uur erbij.

3 – 10 kilometer hoogte

Vanaf drie kilometer en hoger gelden er geen maximale snelheden. Dat is in de meeste luchtruimen het geval, maar niet in alle, legt een piloot van TUI uit aan TopGear. ‘’De topsnelheid van de Dreamliner ligt op 966 km/u (521 knopen, red.), afhankelijk van de wind. Bij het stijgen en landen gelden ook snelheidslimieten. Dat hangt weer af van het soort luchtruim, maar ook van lokale wetgeving.’’

Het is echter wel zo dat sommige vliegtuigen nog hoger vliegen dan tien kilometer. Uit cijfers van Schiphol blijkt dat een Airbus A380 een hoogte van 13,1 kilometer bereikt. Daarentegen vliegt een Boeing 737 weer wat lager. Die heeft een kruishoogte van iets meer dan 10,6 kilometer.

0 – 3 kilometer hoogte

Vanaf 10.000 voet (ongeveer drie kilometer) tot aan de grond mag een vliegtuig een maximale snelheid van 250 knopen (463 km/u) aantikken. Terwijl per hoogte andere snelheden gelden, vliegen piloten naar mate ze dichter bij de luchthaven komen langzamer. Dat is ook wel logisch, want er is geen enkele piloot die met 250 knopen gaat landen. Schiphol heeft op haar aanvliegroutes ook snelheidslimieten.

30 – 0 kilometer van de landingsbaan

De TUI-piloot vervolgt dat hij op 30 kilometer van het vliegveld 219 knopen (407 km/u) vliegt. Naar mate het vliegtuig de luchthaven nadert (op ongeveer tien kilometer) neemt die snelheid af tot 159 knopen (296 km/u). Tijdens de ‘Final Approach Speed’, ook wel het laatste gedeelte voor de landing, neemt de snelheid af tot 143 knopen (265 km/u). Daarmee raakt het vliegtuig de grond.