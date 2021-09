KLM schrapt vluchten naar Verenigde Staten

Vanaf vandaag moeten alle reizigers uit de Verenigde Staten bij aankomst in Nederland in quarantaine. Dat heeft enkele gevolgen voor KLM.

De Nederlandse overheid heeft de Verenigde Staten tot een zeer hoog risicogebied bestempeld. Volgens het nieuwe reisadvies van Buitenlandse Zaken moeten alle reizigers, ongeacht of ze zijn gevaccineerd of niet, verplicht in quarantaine. Verder moeten passagiers een test laten afnemen voordat de vlucht vertrekt. KLM ziet de nieuwe maatregelen als ‘een forse stap terug’.

KLM vraagt zich af of de nieuwe verplichtingen ‘wel effectief en proportioneel zijn’. Andere Europese landen lijken niet dezelfde maatregelen te nemen tegen het toenemende aantal besmettingen in de VS. De maatschappij is door de maatregelen genoodzaakt om de winterplanning aan te passen. Zo stonden er nieuwe vluchten naar Orlando, Miami en Las Vegas op de planning. De vluchten zouden van 31 oktober 2021 tot en met 26 maart 2022 uitgevoerd worden maar deze zijn door de nieuwe maatregelen tot nader order uitgesteld.