South African Airways in het nauw gedreven

Slechts enkele dagen nadat South African Airways (SAA) aankondigde op 23 september haar lijndiensten te hervatten, is de nationale luchtvaartmaatschappij opnieuw voorpaginanieuws in Zuid-Afrika, meldt News24.

Het bestuur van SAA verscheen op 1 september voor de parlementaire commissie voor staatsbedrijven en werd er flink aan de tand gevoeld naar aanleiding van recente geruchten dat South African Airways zonder contant geld zit.

Overleven

Het bestuur erkende dat de situatie penibel is, maar stelde dat er genoeg geld is om te overleven tot de nieuwe strategische vennoot Takatso met zijn financiële injectie komt. Maar wanneer dat is, is nog niet duidelijk. De parlementsleden uitten dan ook de vrees dat de belastingbetaler binnenkort weer in de buidel moet tasten.

De directeur-generaal van het ministerie van Staatsbedrijven ontkent dit stevig. Er worden geen fondsen meer verstrekt om staatsondernemingen “aan die gang te hou”. Maar de topambtenaar hield toch een slagje om de arm, “herkapitalisering” van staatsbedrijven in het kader van herstructurering kan de staat altijd overwegen.

Onderzoek South African Airways-aandelen

Het departement van Staatsbedrijven doet nog onderzoek naar Takatso, alvorens 51% van de SAA-aandelen aan dit beleggersconsortium te verstrekken. Volgens een woordvoerder van het ministerie is dit onderzoek nagenoeg rond, maar een einddatum noemde hij niet.

Inmiddels steekt nog een gerucht de kop op. Takatso is samengesteld uit de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij Harith General Partners en luchtvaartbedrijf Global Aviation. Die laatste zou zich willen terugtrekken, met medeneming van zijn deel van het kapitaal. Gidon Novick, CEO van Takatso en topman bij Global Aviation, ontkenden dit gerucht. De staatssecretaris van Staatsbedrijven betitelde het als nepnieuws.

Intussen wacht South African Airways op ruim € 185 miljoen toegezegd kapitaal voor de herstart op 23 september.