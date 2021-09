Bizar wereldrecord: Red Bull-piloot vliegt door twee tunnels

Red Bull-piloot Dario Costa heeft een racevliegtuig door twee afgesloten autotunnels gevlogen. De vlieger heeft daarmee meerdere wereldrecords gevestigd.

Vlakbij Istanbul zijn sinds maart 2020 de dubbele Çatalca-autotunnels in gebruik. Meer dan een jaar werkte een Red Bull-team van meer dan 40 mensen aan het zogeheten project ‘Tunnel Pass’, dat in die tunnels zou gaan plaatsvinden. Deze week was het zover. Bijna volledig in het donker en dicht langs de betonnen muren vloog Dario Costa door de tunnel. Door een opening vloog hij naar buiten en vervolgde hij zijn vlucht door de tweede tunnel – met een snelheid van 270 kilometer per uur en op minder dan 1 meter afstand van het asfalt.

Tijdens de vlucht moest Costa het vliegtuig op een gemiddelde hoogte van 30 tot 70 centimeter boven het asfalt houden. Tussen de vleugels en de muren van de tunnel zat slechts 3,5 meter. De helling en de vorm van de tunnel maakten de vlucht nog eens extra uitdagend. Costa moest een reactietijd van minder dan 250 milliseconden hebben en handbewegingen van slechts enkele millimeters maken tijdens de vlucht.

© Kin Marcin / Red Bull Content Pool

De gehele afstand van in totaal 2.260 meter werd in een tijd van 43,44 seconden afgelegd. Met de vlucht hebben Costa en Red Bull verschillende nieuwe wereldrecords gevestigd. Met 1.610 meter is dit de langste tunnel ooit doorgevlogen met een vliegtuig – een officieel nieuw Guinness World Record. Ook was dit de eerste vliegtuigvlucht door een tunnel, de langste vlucht onder een vast obstakel, de eerste vliegtuigvlucht door twee tunnels en de eerste vliegtuigstart vanuit een tunnel.

“Alles leek zo snel te gaan, maar toen ik uit de eerste tunnel kwam, begon het vliegtuig naar rechts te bewegen vanwege de zijwind, en in mijn hoofd vertraagde alles op dat moment. Ik reageerde en concentreerde me erop om het vliegtuig weer op het juiste pad te krijgen om de andere tunnel in te gaan. Toen ging het in mijn hoofd weer in een stroomversnelling.”

