Taliban verrassen met buitgemaakte Black Hawk-helikopters

De Taliban zijn na het chaotische vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten en de snelle val van het Afghaanse leger één van de zwaarst bewapende terreurgroepen ter wereld geworden.

Op ‘Hamid Karzai International Airport’ van de Afghaanse hoofdstad Kabul is een enorm arsenaal wapens achtergebleven. Deels afkomstig van het reguliere Afghaanse leger en luchtmacht maar vooral van de Amerikanen. Het zou gaan om tientallen vliegtuigen en voertuigen. De Amerikanen hebben voor hun vertrek nog vele tientallen gepantserde voertuigen en vliegtuigen onbruikbaar gemaakt. Cockpitruiten zijn ingeslagen en banden kapot geschoten. Ook het C-RAM luchtverdedigingssysteem bleef achter. Dit systeem gebruikten zij eerder deze week nog om een raketaanval van terreurbeweging Islamitische Staat af te slaan.

De Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie heeft inmiddels bekend gemaakt dat het gaat het om 73 vliegtuigen en helikopters, 27 Humvees en ongeveer 70 gepantserde gevechtsvoertuigen, met een kostprijs tot een miljoen dollar. Hij benadrukte dat al het materieel ‘gedemilitariseerd’ is, ofwel ongeschikt gemaakt voor oorlogsvoering. ”Ze zullen nooit meer door iemand worden gebruikt”, aldus de generaal. Het was dan ook even schrikken voor de Amerikanen toen de afgelopen dagen een achtergelaten Black Hawk helikopter een proefvlucht in het luchtruim boven Kandahar maakte.

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v — Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021

Oorlogsbuit Taliban

De hamvraag is natuurlijk wat de Taliban met de oorlogsbuit kunnen doen. De buitenlandse adviseurs kunnen de geavanceerde wapensystemen weer aan de praat krijgen. De Taliban zelf beschikken over onvoldoende technisch personeel en onderhoudsmogelijkheden. Vooral dat laatste is wel een noodzaak in het vaak bittere Afghaanse klimaat. Onderdelen zijn mogelijk via illegale kanalen wel ergens op de wereldmarkt te krijgen. De Amerikanen gaan er wat betreft de Black Hawk vanuit dat de mogelijkheid bestaat dat een piloot van het Afghaanse leger vrijwillig, of gedwongen, de helikopter vloog.

Een Boeing CH-47F Chinook van het Amerikaanse leger © Leonard van den Broek

Naast alle ‘gedemilitariseerde’ wapens blijft er nog genoeg interessant wapentuig voor de Taliban over. Een Lockheed C-130 Hercules en meerdere Pilatus PC-12 transportvliegtuigen, waarschijnlijk vier A-29 Super Tucano’s; een licht aanvalsvliegtuig dat diverse wapens kan meevoeren. Dat werd ‘opgepikt’ van het Mazar-i-Sharif-vliegveld, in ieder geval één Black Hawk-helikopter (maar waarschijnlijk enige tientallen meer) en ook verschillende MD-530F-helikopters die vooral voor transport worden gebruikt en een groot aantal MRAP’s, een voertuig dat is ontworpen om bestand te zijn tegen mijnen en bermbommen. Geschat wordt dat de Taliban voor honderden miljoenen aan militair materieel hebben buitgemaakt dan wel in de schoot geworpen hebben gekregen.

A-29 Super Tucano © Airman Magazine

Ook met het M24 Sniper Weapon Systeem kan men een tank doorboren. Dit geweer staat bekend om zijn betrouwbaarheid en duizenden M18-aanvalswapens. Verder M16 automatische geweren, M2.50 kaliber machinegeweren, M4-aanvalsgeweren, militaire radio’s, nachtkijkers en militaire drones. De lijst is mogelijk nog veel langer. Een Amerikaans defensierapport uit 2017 geeft aan dat de VS toen bijna 76.000 voertuigen in Afghanistan hadden. Daarnaast bezaten zij daar bijna 600.000 wapens en 208 vliegtuigen. De regering in Washington geeft inmiddels toe dat men idee heeft van wat er nu in de handen van de Taliban is.

VS verlaat Afghanistan

Met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen afgelopen maandagavond kwam er een einde aan 20 jaar westerse militaire aanwezigheid in het land waar de fundamentalistische Taliban de macht ruim twee weken geleden overnamen. De nieuwe machthebbers hebben NAVO-lidstaat Turkije gevraagd om technische hulp om het belangrijke ‘Hamid Karzai International Airport’ weer snel in bedrijf te kunnen nemen. Ze willen echter wel zelf wel zelf de beveiliging doen. De Turken hebben nog niet op dit voorstel gereageerd. Het is nog onduidelijk welke vliegtuigmaatschappijen lijnvluchten met Kabul gaan verzorgen nu de Taliban daar weer aan de macht zijn.