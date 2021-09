Schiphol lijkt te profiteren van beëindigde samenwerking

Onlangs werd bekend dat Schiphol de samenwerking met Aéroports de Paris (ADP) stopt. Dat kan de Nederlandse luchthaven flink wat geld opleveren.

De reden daarvoor is dat ADP van zijn belang in de Royal Schiphol Group af wil. De Nederlandse luchthaven kocht het aandeel ADP toentertijd voor 67 euro per stuk. Momenteel kost een aandeel 100,15 euro. Het Schipholbelang is nog altijd iets minder dan 800 miljoen waard. Dat is 265 miljoen meer dan de Nederlandse luchthaven in 2008 ervoor neerlegde.

De opbrengst gaat overigens alleen naar Schiphol. Dat betekent dat de Staat, Amsterdam en Rotterdam er niets van mee zullen pikken. ‘’Deze ontbinding betekent dat een aanzienlijk bedrag onze kant op komt. Dat versterkt onze balans en geeft ons nieuwe opties om in onze eigen luchthavens te investeren of geld in internationale activiteiten te steken’’, licht CEO Dick Benschop toe tegenover Algemeen Dagblad.

Aandelen Schiphol

Wat er uiteindelijk met de eigen aandelen gaat gebeuren, is nog niet bekend. Mogelijk kan Royal Schiphol Group deze doorverkopen. De gemeente Haarlemmermeer is in ieder geval een potentiele kandidaat om deze aandelen te kopen.

Luchthavenwethouder Jurgen Nobel laat weten dat niet alle aandelen gekocht kunnen worden door de financiële crisis. ‘’Maar we vinden een minderheidsbelang erg interessant, zodat we ook als aandeelhouder aan tafel te zitten. Het blijft vreemd dat Schiphol op ons grondgebied ligt, maar dat Amsterdam en Rotterdam wel een aandelenbelang hebben en Haarlemmermeer niet.”

Dat er interesse is, vindt Benschop ‘fijn’. ‘’We denken over de opties na en overleggen met de andere aandeelhouders’’, vervolgt de CEO. ‘’Het proces start in december.”’

Einde samenwerking

Eind juli kwam er een einde aan de samenwerking tussen Royal Schiphol Group en de ADP. De onderlinge verdeeldheid was de belangrijkste reden hiervoor. Over financiële zaken kwamen de twee partijen er niet uit. Bovendien gaf de Nederlandse luchthaven aan dat de ‘meerwaarde de afgelopen tijd afnam’.

Benschop zegt dat de ADP te veel voordeel haalde uit de samenwerking. ‘’De Franse kant wilde een nieuwe overeenkomst, inclusief een afrekening over het verleden. Dat was voor ons niet aantrekkelijk’’, sluit hij af.