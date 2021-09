Allerlaatste A380 nog dit jaar naar Emirates

Airbus zal de laatste A380 nog dit jaar aan Emirates leveren. Oorspronkelijk was de levering in juni van het volgende jaar gepland. Hiermee komt er ook eerder een einde aan de productie van de luchtreus.

Emirates zal in november het toestel in ontvangst nemen. De Airbus zal de registratie A6-EVS krijgen en zal een andere cabine indeling hebben dan oudere modellen. De maatschappij heeft een nieuwe klasse geïntroduceerd. De A380 zal nu ook een premium economy klasse aan boord hebben. Hiermee wil Emirates een nieuwe groep klanten aanspreken.

In totaal heeft de maatschappij dan 119 toestellen in de vloot. Dat zijn er ruim meer dan andere maatschappijen. Van de 119 zijn er momenteel maar 30 vliegtuigen actief. De andere toestellen staan nog opgeslagen. Tim Clark, de president van Emirates, sprak eerder de wens uit om de gehele vloot weer actief te krijgen voor het einde van dit jaar. Of dit gaat lukken is nog de vraag.

Terwijl veel maatschappijen de grote A380 juist vervroegd met pensioen sturen, gaat Emirates helemaal voor de Airbus. De maatschappij heeft aangegeven dat het tot zeker midden 2030 met het toestel wil blijven vliegen. Hiermee zal Emirates nog een van de weinige zijn die met het toestel blijft vliegen na de pandemie.