Jet Airways Boeing 777 op Schiphol heeft eindelijk nieuwe eigenaar

De Jet Airways Boeing 777, die al ruim twee jaar op Schiphol-Oost geparkeerd staat, heeft een nieuwe eigenaar. Het toestel is voor iets meer dan negen miljoen dollar verkocht aan IAG Aero Group.

De VT-JEW staat sinds 10 april 2019 aan de grond, zo blijkt uit gegevens van planespotters. De maatschappij Jet Airways zat toen in financieel noodweer. De Boeing 777-300 werd aan de grond gehouden als onderpand. De maatschappij had veel openstaande en onbetaalde rekeningen in Nederland. Sinds die dag staat de Boeing geparkeerd op Schiphol-Oost op zoek naar een koper.

Sinds dien zijn er verschillende pogingen gedaan om het toestel te verkopen. Ook KLM had interesse in de Boeing maar deze deal kwam al in het begin van 2020 op zijn einde. Nu is het wel gelukt om een nieuwe eigenaar te vinden. IAG Aero Group is gespecialiseerd in het onderhouden van vliegtuigmotoren. Aangezien de VT-JEW al ruim twee jaar niet onderhouden is lijkt het goed mogelijk dat alleen de motoren van het toestel ooit nog de lucht in zullen gaan. Het luchtwaardig maken van het hele vliegtuig zou naar verwachting miljoenen euro’s kosten.