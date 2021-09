KLM kan extra NOW-steun voorlopig vergeten

Het kabinet stopt per 1 oktober met de NOW-steun, dus ook voor KLM. De luchtvaartmaatschappij is daar niet erg over te spreken.

De Nederlandse maatschappij wil meer geld ontvangen. KLM geeft tegenover RTL Nieuws aan dat de reisbeperkingen roet in het eten gooien. Op die manier is het moeilijk veel omzet te genereren. Een woordvoerder van KLM geeft wel aan te begrijpen dat de NOW-steun ‘niet oneindig kan voortduren’. Voorlopig lijkt het erop KLM deze extra steun kan vergeten.

Nog veel reisbeperkingen

De reisbeperkingen maken het KLM erg lastig in deze tijd. “Wij zijn niet in gesprek met het ministerie over extra NOW-steun. Het gaat erom dat die wordt afgebouwd, terwijl de sector nog geen perspectief op volledig herstel heeft’’, legt de woordvoerder uit.

Ondanks dat kwam Elbers onlangs met een alternatief. Omdat de NOW-steun per 1 oktober vervalt, was KLM aan het praten met de Nederlandse overheid over het omzetten van een lening van 1 miljard in eigen vermogen. Daardoor zou de luchtvaartmaatschappij vluchten moeten opgeven.

Staatssteun KLM

Halverwege 2020 ontving de Nederlandse luchtvaartmaatschappij voor het eerst staatssteun. Het ging om een steunpakket van 3,4 miljard euro. Dat bestond uit een directe lening van 1 miljard euro, en de overige 2,4 miljard is een lening die KLM van elf banken kan lenen. Daarbij stelt de Nederlandse staat zich garant.

De Europese rechter floot echter de staatssteun van KLM terug. Ryanair spande een rechtszaak aan omdat zij het niet eerlijk vond dat grote Europese maatschappijen staatssteun ontvingen. Doordat de Europese Commissie onvoldoende beargumenteerde waarom de staatssteun nodig was, kreeg de Ierse maatschappij gelijk. Uiteindelijk werd deze steun halverwege juli alsnog goedgekeurd.