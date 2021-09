Levering Boeing 787’s opnieuw uitgesteld, ook KLM getroffen

Opnieuw problemen voor Boeing. De leveringen van de 787’s blijven mogelijk tot oktober nog stilliggen. Deze leveringen werden in mei van dit jaar al stilgelegd vanwege verschillende inspectie problemen. Ook KLM wordt hierdoor getroffen.

Problemen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft de leveringen van de Boeing 787 in mei van dit jaar stilgelegd. Er zijn problemen met de kwaliteitscontroles van nieuwgebouwde toestellen. Samen met de fabrikant wordt er gewerkt aan een oplossing voor de tekortkomingen. Maar de oplossing lijkt voorlopig nog niet in zicht. Het is niet de eerste keer dat de leveringen van het type stilligt. In 2020 liep Boeing al tegen problemen aan. Na zo’n vijf maanden werden de leveringen weer hervat.

De vertraging van de levering geeft maatschappij en Boeing veel problemen. Vooral nu de vraag naar schonere en zuinigere toestellen alleen nog maar groter wordt. Boeing heeft mogelijk verschillende boetes boven het hoofd hangen. De vertraging van leveringen kan ervoor zorgen dat de fabrikant compensatie moet betalen aan de wachtende maatschappijen. Boeing schat dat het bedrijf zo’n honderd 787’s klaar heeft staan voor levering zodra de FAA hiervoor groen licht geeft.

KLM

Ook KLM heeft last van de aanhoudende problemen. Zo staat er een gloednieuwe Boeing 787 klaar maar deze mag op last van de FAA niet geleverd worden aan KLM. Het toestel is de zesde 787-10 bestemd voor de Nederlandse maatschappij. Ook andere vliegtuigen die nog in aanbouw zijn lopen vertraging op. KLM is nog in gesprek met Boeing voor de nieuwe leverdatum.