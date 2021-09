Waar komt de naam Schiphol vandaan?

De geschiedenis van de grootste luchthaven van Nederland begon in 1916 op een drooggemalen stuk grond in de Haarlemmermeer. Over het ontstaan van de naam Schiphol bestaan verschillende lezingen.

Volgens oude documenten stamt de naam Schiphol uit het jaar 1450. Het beschreven deel ligt binnen Aalsmeer ten zuidwesten van Amstelveen en zeker niet in het water. Het ging om een moerasachtig stuk land dat toen nog uit twee delen bestond: Skip Holl. De term sloeg op een stuk land waar je hout (skip) kon halen (hol). Holl (met de dubbele l) betekent ook laag gelegen land. Schiphol ligt immers vier meter onder zeeniveau op de bodem van het toenmalige Haarlemmermeer. Toch verschillen de meningen erover hoe ‘Holl’ moet worden uitgelegd.

Foto: via Schiphol

‘Fort aan het Schiphol’

In 1846 werd er een fort gebouwd aan het Haarlemmermeer. Dit ‘Fort aan het Schiphol’ zorgde er uiteindelijk voor dat het Ministerie van Oorlog deze plek als een geschikte locatie aanwees voor een militair vliegveld. Het in de vijftiende eeuw nog moerasachtige gebied was inmiddels drooggemalen.

Die locatie bleef niet onopgemerkt. Op 19 september 1916 hoorden de boeren een ‘merkwaardig gebrom’ in de lucht in de buurt van Fort Schiphol. Ze zagen een vliegtuigje landen, een Farman-tweedekker van de Luchtvaartafdeling van het Nederlandse leger. Vanaf dat moment was luchthaven Schiphol een feit.

Schiphol ontkent fabels

In dit gebied van het Haarlemmermeer strandden vroeger veel schepen. Het was een woeste binnenzee waar veel zeeslagen plaatsvonden. Het spookte er. Vandaar dat het woord Schiphol wordt geassocieerd met Ships Hell of Scheepshol waarbij hol hel betekent. Hel(l) dient hier niet te worden opgevat als de onderwereld of het vagevuur maar als graf, de plek waar je vergaat, ten onder gaat. Schiphol verwijst deze lezing naar het rijk der fabelen.

Volgens een andere lezing is Schiphol afgeleid van scheepshaal. Schiphol zou een plek zijn, waar schepen over een dam van het ene meer naar het andere meer werden gesleept. Ook hier ontkent de luchthaven dat haar naam daar vandaan komt. Sterker nog, Schiphol heeft helemaal nooit iets met water of schepen te maken gehad.