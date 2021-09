Emirates A380 geen pretje voor grondafhandeling Schiphol

Het aantal vliegbewegingen is nog altijd niet op het niveau als vóór de coronacrisis. Dat merkt het personeel van de grondafhandeling in de bagagekelder ook.

Onder meer bij de carrousels voor vluchten naar de Verenigde Staten is het rustig. De inreisbeperkingen is de oorzaak daarvan. Sinds vorige week schrapt de Europese Unie de VS van de lijst met veilige landen. KLM-vluchten tussen Schiphol en de Verenigde Staten gingen daardoor niet meer door. Het personeel van de grondafhandeling in de bagagekelder merkt dat ook op. ‘’Normaal gesproken heerst hier topdrukte’’, geeft manager Dennis van Kleef aan tegenover Reformatorisch Dagblad.

Coronavirus heeft veel invloed

Inmiddels is de luchtvaartsector weer uit het dal aan het klimmen, alhoewel de passagiersvraag nog ver achterblijft. ”Schiphol heeft genoeg plannen om te groeien”, vervolgt Van Kleef. ‘’Maar niemand had ooit rekening gehouden met forse krimp.”

Vóór de coronacrisis kwamen er 71 miljoen mensen op Schiphol. Zij hadden 50 miljoen stuks bagage bij zich. Dat de coronacrisis hard aankomt, blijkt wel uit de cijfers van 2020. Toen verwerkte de Nederlandse luchthaven 26 miljoen passagiers en zag het personeel van de grondafhandeling 20 miljoen stuks bagage voorbij komen.

A380 Emirates

Vanwege de coronacrisis besloot Emirates de Airbus A380’s aan de grond te houden. Ook op de lijndienst tussen Amsterdam en Dubai zette de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten dit grootste vliegtuig ter wereld niet meer in. Voor het personeel van de grondafhandeling brengt dat ook een voordeel met zich mee. ‘’Als hier een Airbus A380 van Emirates aankomt, wil je hier niet zijn”, doelt de lachende manager op het feit zij een hoop bagage afhandelen.

Zo’n vlucht kan volgens Van Kleef wel 500 koffers met zich meebrengen. De grondafhandeling moet dit allemaal handmatig uit het vliegtuig halen. Daarnaast blijkt deze bagage ook zwaarder dan bij andere vluchten. ”Een koffer op een vlucht binnen Europa weegt zo’n 15 tot 20 kilo. Emirates staat koffers van 30 kilo toe.”

Grondafhandeling Schiphol krijgt hulp

Tijdens de zomervakantie had de grondafhandeling het zwaar. Er waren personeelstekorten en sommige vluchten vertrokken zonder bagage. Inmiddels zijn er medewerkers van Groningen Airport Eelde overgekomen naar Schiphol die Viggo een handje komen helpen.