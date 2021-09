KLM brengt vanaf vandaag weer reizigers naar Canada

KLM vliegt vanaf vandaag weer tussen Nederland en Canada. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt naar meerdere Canadese bestemmingen.

Het gaat om de routes naar Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto en Montreal, zo laat de maatschappij. Naar die eerste bestemming vliegt KLM op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De lijndienst naar Calgary is dagelijks en op donderdag en zaterdag vliegt KLM door naar Edmonton. Tot slot voert de luchtvaartmaatschappij de vluchten naar Montreal op maandag, woensdag, vrijdag en zondag uit.

Hervatting vluchten

Vanaf 7 september september kunnen volledig gevaccineerde passagiers met een negatieve PCR-test weer reizen naar Canada. KLM heeft tijdens de coronacrisis dit netwerk in stand proberen te houden. Passagiers die noodzakelijke reizen moesten maken, konden daardoor op en neer. Bovendien vervoerde de luchtvaartmaatschappij vracht tussen Schiphol en Canada.

Tijdens de vluchten houdt KLM zich aan de hygiënemaatregelen. Bovendien zorgt de maatschappij ook voor meer flexibiliteit bij het boeken, wijzigen of annuleren van de reis. Voor de hygiënemaatregelen van KLM kent APEX de Diamond Status toe. Daarnaast ontvangt de luchtvaartmaatschappij ook vijf sterren op basis van beoordelingen van de service en het product door passagiers zelf.

Weg naar herstel KLM

Ook de CEO van KLM, Pieter Elbers, is blij dat de Canadese overheid gevaccineerde reizigers toelaat en noemt het een ‘goed voorbeeld’. ‘’Dankzij deze versoepeling kunnen we weer meer doen waar we goed in zijn: mensen met elkaar verbinden en een onvergetelijke reis bezorgen. Onze klanten kunnen nu weer hun familie in Canada bezoeken, of face-to-face zaken doen.’’

De topman hoopt dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ook snel naar de Verenigde Staten kan vliegen. KLM schrapte vorige week deze vluchten. ‘’Dat we nu weer reizigers naar onze verschillende bestemmingen in Canada kunnen brengen is een belangrijke mijlpaal en een volgende stap op de weg naar herstel. Hopelijk zullen versoepelingen in de reisrestricties van en naar de VS ook snel worden aangekondigd’’, besluit Elbers.