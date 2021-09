Kritiek op bewonersgroep Schiphol: ‘Niet verstandig’

Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Luchthavenzaken in de gemeente Haarlemmermeer denkt dat een eventuele rechtszaak tegen de overheid leidt tot onnodige spanningen.

In een ultimatum eiste Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) vorige maand dat de geluidshinder van Schiphol tot 12 oktober af zou moeten nemen. Onderneemt de Nederlandse overheid tegen die tijd geen actie, dan dreigt de bewonersgroep met een rechtszaak.

VVD-wethouder verwacht toenemende spanningen

Mocht de bewonersgroep daadwerkelijk naar de rechter stappen, dan denkt Nobel dat de verhoudingen tussen verschillende partijen op scherp komen te staan. “Dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Minder hinder onderschrijf ik wel, maar zover als zij willen gaan met een rechtszaak, dat lijkt me niet verstandig. Het zet de boel onnodig onder spanning’’, legt hij uit tegenover NH Nieuws.

Bovendien geeft de wethouder van de VVD aan dat de bewonersgroep niet aan het economisch belang denkt. “Een luchthaven is veel meer dan geluidshinder. De afgelopen coronaperiode hebben we gezien dat onze economie met 18 procent gekelderd is. Dat zijn ontzettend veel banen.”

RBV is het er niet mee eens

Jan Boomhouwer, een van de initiatiefnemers van de RBV, is het niet eens met Nobel. “Als het betekent dat werkgelegenheid op Schiphol vermindert; hier in deze regio is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Een verandering van werk is ook geen onmogelijke opdracht.”

Dat vindt de VVD-wethouder van Luchthavenzaken ook weer kort door de bocht. Volgens Nobel is de economie enorm van belang. “Dat lijkt mij een ietwat gemakkelijke conclusie. Als je kijkt hoeveel mensen op de luchthaven werken, van praktisch opgeleid tot hoger opgeleid. Het is ongelofelijk belangrijk voor onze economie, dat blijkt ook uit diverse rapporten. (…) Als Schiphol kleiner wordt, heeft dat grote gevolgen voor onze werkgelegenheid.’’

Mocht de rechtszaak plaatsvinden, dan denkt Nobel niet dat de bewonersgroep veel kans maakt. De norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een advies.