Qatar Executive gaat ultraluxe vliegen met nieuwe Gulfstream G700

Qatar Executive mag als eerste ter wereld gaan vliegen met de Gulfstream G700. Het eerste vliegtuig van dit type zal in 2022 de vloot komen versterken. Afgelopen week landde er een prototype in Qatar zodat de klant het toestel voor het eerst in het echt kon zien.

De G700 is een doorontwikkelde versie van de succesvolle G600/650. Zo heeft het toestel nieuwe motoren, vleugelontwerp en andere aanpassingen om het zuiniger te maken. Naast milieuvriendelijker zijn de prestaties van het type uitzonderlijk verbeterd. Het vliegtuig kan hiermee ultra langeafstandsvluchten maken met een hogere snelheid dan andere commerciële toestellen. Met een vliegbereik van bijna 14.000 kilometer is het met recht een ultra langeafstandsvliegtuig.

Om de machine comfortabel te maken tijdens de soms wel vijftien uur durende vluchten is zowel de cockpit als cabine ultraluxe uitgevoerd. In de cockpit is een sidestick gemonteerd waarmee de piloten het vliegtuig besturen. Met de verwijdering van de centrale kolom beschikken zij over meer ruimte wat lange vluchten comfortabeler maakt. Ook is er een speciale rustplaats voor het personeel. Dat is vrij bijzonder voor zakenvliegtuigen.

De cabine, die plaats biedt aan negentien passagiers, is geheel naar wens van de klant in te richten. Ook Qatar Executive heeft een eigen interieur ontworpen. In het testvliegtuig is een grote keuken gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat passagiers luxueus kunnen dineren aan boord. In overleg met de klant kunnen er nog veel meer opties toegevoegd worden, waaronder vaste bedden.

Aan dit alles hangt wel een prijskaartje: het vliegtuig kost maar liefst 78 miljoen dollar. De video hieronder van Sam Chui geeft een kijkje in het toestel.