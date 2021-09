Ryanair botst met Boeing; bestelling voorlopig van de baan

Ryanair heeft vooralsnog geen deal met Boeing kunnen bereiken. Onderhandelingen over de aanschaf van de Boeing 737 MAX 10 liepen stuk op de prijs van de toestellen.

Ryanair directeur Michael O’Leary is teleurgesteld in Boeing. Over het ontstane meningsverschil zegt hij: “Boeing heeft een optimistischere kijk op vliegtuigprijzen dan wij, en we hebben een gedisciplineerde staat van dienst in het niet betalen van hoge prijzen voor vliegtuigen”. Ryanair is een grote klant van het Amerikaanse vliegtuigbouwer. De Ierse luchtvaartmaatschappij heeft al een bestelling van 210 vliegtuigen staan voor de 737 MAX 8-200’s. Dit betreft een speciale uitvoering van de 737 MAX 8 met een grotere capaciteit.

O’Leary heeft geen goed woord over voor Boeing. Hij ziet een patroon: “We delen de optimistische prijsvooruitzichten van Boeing niet, hoewel dit misschien verklaart waarom andere grote Boeing-klanten zoals Delta en Jet2 de afgelopen weken nieuwe orders bij Airbus hebben geplaatst in plaats van bij Boeing”. De onderhandelingen over de MAX 10 duren al maanden.

Volgens Ryanair zijn de onderhandelingen definitief van de baan, maar of dat echt zo is moet nog blijken. De maatschappij heeft een enorme vloot van Boeing 737-toestellen en is een trouwe klant van Boeing. Het is niet de eerste keer dat Ryanair de publiciteit opzoekt om tot een deal te komen.