CDA wil vliegverbod voor misdragende passagiers

Jaco Geurts (CDA) wil dat het voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen mogelijk wordt om lijsten van misdragende passagiers met elkaar te kunnen delen.

Onlangs werd een Transavia-vlucht geannuleerd van Schiphol naar Napels, omdat een passagier verbaal geweld gebruikte tegen cabinepersoneel. Maatschappijen houden meestal zelf een lijst bij met passagiers die zich eerder hebben misdragen, maar deze lijst wordt niet gedeeld met andere airlines. Het CDA wil het mogelijk maken dat maatschappijen deze lijsten met elkaar kunnen delen zodat misdragende passagiers niet vrolijk kunnen doorvliegen bij een andere maatschappij.

Ruzies in vliegtuigen

De Luchtvaartinspectie ILT waarschuwde al eerder over het snel toenemende aantal ruzies in vliegtuigen. Coronamaatregelen spelen geregeld een rol bij onhandelbare passagiers. Maar ook in de jaren voor corona werden er honderden meldingen per jaar gedaan voer agressie. Geurts:

“Het CDA vindt het van belang dat passagiers zich normaal gedragen in een vliegtuig en zich aan de geldende regels houden. Het is ontoelaatbaar dat cabinepersoneel via wangedrag van passagiers in hun werk worden gehinderd, dat bemanning en andere passagiers zich onveilig voelen en dat een heel vliegtuig de dupe kan worden indien een vlucht wordt geannuleerd of een noodlanding moet maken. Uitwisseling van gegevens kan dit helpen tegengaan. Van belang is hierbij dat een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt aangevraagd, zij houden in Nederland toezicht op de naleving van privacyregels.”

Autoriteit Persoonsgegevens

Luchtvaartmaatschappijen KLM, FNV Cabine en cabinebond VNC vroegen al eerder aandacht voor het probleem. De Autoriteit Persoonsgegevens had toen ook aangegeven dat het delen van passagierslijsten onder strenge voorwaarden waarschijnlijk mogelijk is, maar vervolgens nooit een aanvraag van een maatschappij heeft gekregen. Het CDA roept daarom de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om de samenwerking met Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse maatschappijen te bezien hoe het uitwisselen van deze gegevens mogelijk gemaakt kan worden. Geurts doet zijn voorstel vandaag tijdens een debat over veiligheid in de Tweede Kamer.