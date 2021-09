Gravin Eloise krijgt kritiek na verkoop KLM-tasjes

Als je businessclass reist bij KLM word je niet alleen in de watten gelegd als het om je zitplaats en je maaltijden gaat. Cadeautjes zijn er ook en niet alleen in de vorm van de bekende KLM-huisjes. Een toilettasje maakt ook deel uit van het verrassingspakket. Gravin Eloise, kleindochter van prinses Beatrix, zette er enkele te koop. Dat bracht niet alleen geld voor haar in het laatje.

Even zoeken op Marktplaats en je vindt een hele trits aanbiedingen van de door Jan Taminiau ontworpen KLM-toilettasjes. Eloise pakte het anders aan. Zij zette er drie te koop op haar tweede Instagram-account voor de minimale prijs van vijf euro. Het spel van het bieden begon. Volgens Hart van Nederland kwamen er zelfs biedingen binnen van vijftig euro.

Het is wel opmerkelijk dat er nu pas kritiek op de verkoop van de KLM-tasjes komt. Eloise zette ze al in juli te koop. De aanleiding zou zijn dat de gravin de toilettasjes cadeau kreeg bij vluchten met KLM in de business class. Maar in feite doet ze niets anders dan wat menig ander doet: de slogan “Gebruik je het niet? Verkoop het dan!” van een tweedehands kledingverkoop-app ter harte nemen. Op Marktplaats zijn de tasjes volop in de aanbieding, waarbij prijzen tussen de € 5,- en de € 150,- worden gevraagd. Bieden is eveneens mogelijk.

Gemengde reacties

Eloise kreeg een flinke hoeveelheid reacties over zich heen. “Hahahahaha gratis tasjes verkopen, jij bent echt een clown!”, schrijft een van haar volgers onder de advertentie. Iemand anders stelt: “Nu nog je ziel verkopen.” Kasper van Kooten, Nederlands acteur en cabaretier twittert: “Het is van een diepe holle bloedarrogante treurnis allemaal hè? Als t waar is. En dat is ‘t ben ik bang. Pauperhuis.”

Ook zijn er mensen die het wel degelijk een goede zet van Eloise vinden. “Laat haar toch, het is een jonge ondernemende meid die drie leuke tasjes voor een prijs van 5 euro te koop zet zodat iedereen die graag zo’n tasje zou willen hebben het tegen een spotprijs zou kunnen krijgen, dat er bij zijn die er meer voor over hebben daar vraagt ze toch niet om?” Een ander schrijft: “You go girl!”

Toen deze zomer het boek Learning by doing uitkwam dat de meest openhartige telg van de koninklijke familie schreef over voor het eerst op kamers gaan, gerechten, kleding, make-up en sieraden, zei ze tegen het Algemeen Dagblad: “Soms krijg ik door al die media-aandacht het gevoel dat ik geen fouten mag maken. Iedereen kijkt immers mee! Ik snap dat ik een voorbeeldfunctie heb. (…) Maar soms denk ik wel dat de media-aandacht iets te ver gaat.” Intussen heeft ze de Instapost met het aanbod van de KLM-tasjes toch maar verwijderd.

Eloïse van Oranje die gratis gekregen KLM business class tasjes verkoopt op haar insta. 👑 pic.twitter.com/yPcHqxhN7t — Stylistoloog van de Sterren (@Stylistoloog) August 30, 2021