Kritiek op lege vluchten van Schiphol naar Eindhoven

Bewoners in de buurt van Eindhoven Airport hebben veel kritiek op lege vluchten vanuit Schiphol.

Willem van den Brink, Bewonersplatform Woensel-Noord, uit zijn ongenoegen in een artikel van het Eindhovens Dagblad. “Eindhoven Airport lapt het milieu aan zijn laars,” zo laat van den Brink weten. Vanaf juli vliegt TUI namelijk vanaf Eindhoven naar Kos en Heraklion. De vliegtuigen die deze vluchten moeten uitvoeren staan echter niet op Eindhoven gestationeerd, maar op Schiphol.

Lege vluchten

Vanuit Schiphol vertrekken er lege vliegtuigen richting Eindhoven Airport om hier de passagiers op te pikken. Vervolgens vliegen ze door naar Kos of Heraklion. “Maar hoeveel comfort willen we reizigers bieden ten kosten van het klimaat?” vraagt van den Brink zich af. Passagiers zouden ook de trein naar Schiphol kunnen pakken om hier op het vliegtuig te stappen. In totaal ging het de afgelopen maanden om een kleine twintig vluchten blijkt uit cijfers van BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder). BVM2 wil verdere stappen nemen: “Een tussenlanding betekent een extra start en de belasting van klimaat, geluid en milieu is bij de start het grootst.”

De 737 MAX

Volgens Eindhoven Airport zijn de vluchten tussen Schiphol en Eindhoven noodzakelijk. TUI heeft namelijk geen vliegtuigen gestationeerd op Eindhoven. Deze staan op Schiphol omdat daar goede faciliteiten en dagelijkse onderhoudsvoorzieningen zijn. Eindhoven Airport zou zich juist inspannen voor duurzaamheid door maatschappijen te stimuleren om hun vloot te moderniseren. Bij TUI zijn deze moderniseringen al doorgevoerd want er wordt namelijk gevlogen met de nieuwe 737 MAX. Dit type toestel verbruikt 15% minder brandstof en is maakt 40% minder geluid dan haar voorganger.

Vliegtuigen moeten vliegen

Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, vertelt de NOS dat twee belangrijke aspecten een rol spelen namelijk: logistiek en marketing. Schiphol biedt logistiek gezien een goede oplossing en blijkbaar is er behoefte aan vluchten vanaf Eindhoven naar Griekenland. Als TUI deze vluchten niet uitvoert dan zoeken klanten naar een ander alternatief. Volgens Melkert is een leeg vliegtuig van Schiphol naar Eindhoven vliegen financieel gezien ook de beste optie. “Vliegtuigen moeten vliegen,” zegt Melkert. “De meeste vluchten die TUI uitvoert, vertrekken van en komen aan op Schiphol. Een vliegtuig op Eindhoven stallen dat maar een paar keer per week gebruikt wordt, kan financieel niet uit. Niemand zit hier op te wachten, maar het gaat simpelweg gewoon om geld.” Een goede oplossing volgens Melkert zou zijn dat TUI hun vliegtickets vanaf Schiphol verkoopt, met een treinkaartje vanaf Eindhoven.