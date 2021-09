Piloten maken zich zorgen om de veiligheid op Schiphol

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laat weten aan Het Parool dat ze zich zorgen maakt om de veiligheidscultuur op Schiphol.

“Vooropstaat dat Schiphol een veilige luchthaven is. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. En het kan zoveel beter,” laat de VNV-voorzitter Willem Schmid weten aan Het Parool. In 2018 oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat de veiligheid in het huidige debat over de groei van Schiphol een ondergeschikte rol speelt, waardoor het belang van veiligheid onvoldoende wordt afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid. Er zijn sinds toen een aantal maatregelen doorgevoerd, maar er zijn ook veel kansen blijven liggen.

ISMS-partijen

Naar aanleiding van de kritiek van het OvV in 2018 heeft Schiphol een integraal safety management system (ISMS) opgericht. Maar de ISMS-partijen weren de participatie van de vliegers al sinds de oprichting, omdat ze geen ‘investeringsbevoegdheid’ hebben om de kosten van de maatregelen te financieren. Ook zijn de vliegers niet eindverantwoordelijk voor het doorvoeren en implementeren van de maatregelen.

Nieuwe vliegroutes

Vorig jaar werden er nieuwe maatregelen genomen om de geluidshinder rond Schiphol te beperken. Dit zijn zaken waar piloten direct bij betrokken zijn. Ruud Stegers, vicevoorzitter VNV, vind het dan ook onbegrijpelijk dat ze bij het invoeren van dit soort maatregelen worden uitgesloten.

Gemiste kansen

De luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol hebben de afgelopen drie jaar ook veel aangepast aan de start- en taxibanen waaronder de verlichting. Zo zijn groene lampen aangebracht die actief de juiste route aangeven en waarschuwingslampen naast de baan die automatisch aangeven als de baan in gebruik is. Maar deze systemen zijn niet aangebracht tijdens de recente renovatie van de Polderbaan. Een gemiste kans volgens Stegers. Nu gaat het jaren weer jaren duren tot het volgende baanonderhoud. Als de VNV betrokken was geweest als ISMS-partij dan had de vereniging kunnen pleiten om ook dit systeem ook te implementeren bij de Polderbaan. Stegers hoopt dat de Tweede Kamer de minister de opdracht geeft om piloten alsnog aan te laten schuiven als ISMS-partij. Het kabinet gaat hier vandaag over praten.