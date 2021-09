Actiegroep haalt uit naar Lelystad Airport: ‘Onkunde’

De burgerbeweging Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) dient een verzoek van handhaving in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanwege dat Lelystad Airport niet aan veiligheidsnormen voldoet, laat de actiegroep in een persbericht weten.

Een verzoek tot handhaving betekent dat iemand zich stoort aan iets en graag wil dat de overheid er iets aandoet. Voor het indienen van een verzoek dient diegene ook een belanghebbende te zijn. In dit geval noemt de SATL de overtredingen een ‘schending van de veiligheidsnormen ten aanzien van een aantal onderdelen van de luchthaven, zoals startbaan, vereiste verlichting en het gebied rondom de baan.’

Veiligheidsnormen

De SATL betoogt dat er geen runwaystrip en geen runway safetyarea is. In het handboek AIB voor piloten staat de landingsbaan van Lelystad Airport omgeschreven als een baan van 2700 meter. Als argumentatie dat Lelystad niet voldoet aan de internationale veiligheidsnormen gebruikt de SATL dat het ontbreken van de runwaystrip en de runway safetyarena samen uitkomen op een landingsbaan van 2100 meter in plaats van 2700 meter.

De SATL vervolgt dat een uitbreiding naar 2700 meter niet mogelijk is. Aan één kant ligt de provinciale weg en aan de andere kant de politieacademie waardoor er in de ogen van de actiegroep geen ruimte is. Experts noemen het volgens SATL ‘onkunde bij ontwerpbureaus’. Ondanks dat ziet de actiegroep een alternatief: Lelystad moet hoge kosten maken om aan de veiligheidsnorm te voldoen.

SATL over ILT

De ILT had in de ogen van SATL ‘toe moeten zien op de noodzakelijke realisatie van de safetyarea’. Dat staat in de MER 2014 die ook deel uitmaakt van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Dit gebeurde volgens SATL niet. Als reden geeft de actiegroep dat ‘ILT onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die nauw samenwerkt met Schiphol om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.’ Verwachting is dat die in het vierde kwartaal van 2021 open mag.