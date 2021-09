‘Alitalia krijgt na jaren onderzoek tik op de vingers’

De steun die de Italiaanse staat in 2017 aan Alitalia gaf blijkt illegaal, dat meldt Financial Times. De staat deed dat om de luchtvaartmaatschappij het hoofd boven water te houden.

Drie jaar onderzocht Brussel of de steun legaal of illegaal was. Naar verwachting kondigt de Europese Commissie donderdag aan dat de steun dus illegaal was, laten ingewijden bij de Commissie weten aan Financial Times. De staat stak 900 miljoen euro in Alitalia. Als reden noemt men in Brussel dat dit bedrag een ‘oneerlijk concurrentievoordeel’ aan de Italiaanse luchtmaatmaatschappij gaf.

Alitalia verder als ITA

Halverwege juli maakte Italië bekend dat Alitalia vanaf 15 oktober plaatsmaakt voor ITA (Italia Trasporto Aereo). Het bedrijf maakt al lange tijd verlies en is eigenlijk niet meer te redden. De Commissie openbaart ook regels voor de opvolger van de maatschappij.

ITA is economisch onafhankelijk en hoeft zich geen zorgen te maken dat de illegale staatssteun van Alitalia een staartje krijgt voor de nieuwe luchtvaartmaatschappij. Bovendien neemt ITA een aantal vliegtuigen uit de vloot over, evenals een aantal slots.

Verliesgevend

Vlak na de aankondiging verkocht het verliesmakende bedrijf geen tickets meer voor ná 15 oktober. Passagiers konden daardoor hun vlucht omboeken of een volledige restitutie krijgen. Omboeken naar ITA-vluchten was overigens niet mogelijk. Dit komt doordat de nieuwe luchtvaartmaatschappij geen doorstart van Alitalia is.

In totaal had Alitalia halverwege juli 2021 11.000 werknemers in dienst. De minister van Industrie verwachtte dat 2.800 van hen dit jaar in dienst kunnen treden bij ITA. Daarnaast zouden er volgend jaar nog 5.750 bij moeten komen.