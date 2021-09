De nieuwe Boeing 777-300ERSF | Video

De Boeing 777-300ERSF wordt het nieuwste type vrachtvliegtuig binnen de Boeing-familie. Het eerste exemplaar gaat in 2022 vliegen voor Kalitta Air, maar rolt niet bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer van de band.

Echt nieuw is de Boeing 777-300ERSF (Extended Range Special Freighter) niet. Het toestel was oorspronkelijk een passagierstoestel en wordt nu omgebouwd naar vrachtvliegtuig. Het gaat om de voormalige A6-EBB, die eerder vloog bij Emirates en nu zestien en een halfjaar oud is.

Langeafstandsvrachtvliegtuigen

Voor de coronapandemie sloten Israel Aerospace Industries (IAI) en de Iers-Amerikaanse leasemaatschappij GECAS de handen ineen om de langeafstandsmarkt van een nieuw type vrachtvliegtuigen te voorzien. Hiervoor worden bestaande 777-300ER’s omgebouwd tot 777-300ERSF’s. Insteek is dat deze vondst met de naam “Big Twin” meer vracht kan meenemen over een groter bereik dan de toestellen die momenteel worden ingezet voor vrachtvervoer. Zo heeft de ERSF 25% meer vrachtvolume dan de 777F en 15% meer dan de 747-400F. Dat komt erop neer dat de ERSF acht P6P-pallets meer kan meenemen dan de 747-400F.

Omgebouwd in Tel Aviv

Nadat Emirates de A6-EBB had uitgefaseerd besloot GECAS waarbij de machine was geleased, haar als eerste om te laten bouwen. Dit gebeurt in Tel Aviv (zie onderstaande video). De conversie van passagiers- naar vrachttoestel neemt in totaal 130 dagen in beslag. De wereldwijde 777-300ER-vloot begint op leeftijd te raken en zal in de nabije toekomst vervangen worden door de 777X. IAI en GECAS geven de op leeftijd geraakte 777’s nu een nieuw leven met deze conversie. Volgens FlightGlobal verwachten de beide bedrijven dat er in de komende tien jaar 350 nieuwe vrachttoestellen op de markt nodig zijn. Zij gaan ervan uit dat ongeveer de helft van die nieuwe toestellen wel eens omgebouwde 777’s kunnen zijn.

Kalitta Air

Kalitta Air is van oorsprong een Amerikaanse vrachtmaatschappij die onder andere op Schiphol vliegt. Het bedrijf heeft in totaal 38 toestellen in dienst waaronder de 777F en 747-400BCF/ERF/F. De eerste 777-300ERSF moet in 2022 als N557CC in dienst treden bij Kalitta Air dat vijf orders in totaal heeft uitstaan voor de ERSF.