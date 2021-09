‘EasyJet slaat overnamebod af en opent aanval op KLM’

EasyJet zou een overnamebod van Wizz Air hebben afgewezen. Sterker nog, de Engelse maatschappij wil een aanval openen op KLM.

Terwijl de geruchten in de internationale media rondgaan dat het om Wizz Air gaat, laat easyJet daar nog niets over los. Reuters geeft wel aan dat Wizz Air bij de low-cost carrier op de deur klopte om op die manier de concurrentie met Ryanair verder aan te gaan. Net als Engelse low-cost carrier gaf Wizz Air ook geen commentaar.

Meer kapitaal

EasyJet, dat in 2017 gesprekken voerde met Lufthansa om Air Berlin over te nemen, laat weten dat het bod van de desbetreffende partij niet aantrekkelijk genoeg was. Terwijl het deze overname afsloeg, wil easyJet meer kapitaal. Dit doen ze door nieuwe aandelen uit te geven. Het gaat om 1,4 miljard euro van aandelenuitgifte en het bedrijf gaat ook voor 338 miljoen euro leningen aan.

De coronacrisis raakte easyJet ook hard. Ondanks dat zegt de Engelse maatschappij dat ze goed door deze crisis heen kwamen. De sterke financiële positie is de oorzaak daarvan. EasyJet verwacht in de laatste drie maanden van 2021 op 60% van het niveau van 2019 te zitten.

EasyJet wil concurrenten aanvallen

Ondanks dat wil de maatschappij grote Europese spelers aanvallen. EasyJet streeft ernaar het marktaandeel van onder meer British Airways (IAG) en Air France-KLM (AIR.PA) te ‘stelen’ nu zij het aantal korte afstandsvluchten terugschroeven.

Ryanair en Wizz Air herstelden dit jaar sneller dan de Engelse concurrent. Sterker nog, Wizz Air en easyJet zouden samen even groot zijn als Ryanair. De twee lopen twintig miljoen passagiers achter op de Ierse low-cost carrier. Wizz Air is vooral sterk in Oost-Europa, terwijl de Engelse luchtvaartmaatschappij goed gepositioneerd is in landen als Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Beide maatschappijen vliegen ook met Airbus-types.