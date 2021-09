Finnair recyclet 99,2% van Airbus A319

Finnair en recyclingpartner Kuusakoski sloegen eerder dit jaar de handen ineen om samen een uitgefaseerde Airbus A319 te ontmantelen. Het resultaat is boven verwachting.

De 21 jaar oude Airbus had het einde bereikt van zijn economische levenscyclus. In plaats van het vliegtuig te parkeren in de woestijn besloot Finnair om op de eigen thuishaven Helsinki Airport zoveel mogelijk van het toestel te recyclen. Bij de eerste schattingen begin dit jaar werd ervan uitgegaan dat 90 tot 95% van het vliegtuig hergebruikt of gerecycled kon worden.

Wat gebeurde er met de onderdelen?

Monteurs en technici verwijderden eerst 2000 onderdelen van de A319. Sommige hiervan doen nu dienst voor ‘de zusjes’ in de Finnair-vloot, de rest ging de verkoop in voor andere maatschappijen die met dit vliegtuigtype vliegen. Alleen al met het hergebruik en de verkoop van de onderdelen was het project winstgevend. In totaal wordt 38,5% van de machine hergebruikt. Project Manager Timo Rossi van Finnair Maintenance vertelt: “We realiseren aanzienlijke kostenbesparingen doordat we geen reserveonderdelen van externe leveranciers hoeven te kopen. Ook besparen we door vliegtuigen die een reserveonderdeel nodig hebben niet gedurende de levertijd aan de grond te moeten houden.”

Het overgrote deel van al het gerecyclede materiaal betreft aluminium: zo’n vijftien ton. Een groot gedeelte hiervan gaat waarschijnlijk richting auto-industrie: de grootste gebruiker van gerecycled aluminium ter wereld. Uiteindelijk is 49,1% van het toestel gerecycled. 7,4% werd teruggewonnen als brandstof. Onderdelen die niet konden worden gerecycled zijn verbrand om energie op te wekken. Ook is een gedeelte gebruikt voor onderzoek naar composieten waarbij Kuusakoski is betrokken. Ook dit ging om ongeveer 7,4%. Slechts 0,8% is weggegooid. Dit alles komt erop neer dat 99,2% van de A319 is hergebruikt, gerecycled, omgezet in energie of gebruikt voor onderzoek. Een nog hoger percentage dus dan de aanvankelijk geschatte 90 tot 95%.

Overzicht van het gerecyclede vliegtuig © Finnair

Moeilijke tijd

Het recyclingproject kwam van de grond tijdens een van de moeilijkste tijden ooit voor Finnair. Terwijl veel vliegtuigen aan de grond stonden en duizenden werknemers tijdelijk op non-actief gesteld waren, kon het bedrijf nog veel mensen in dienst houden met dit project. Rossi geeft wel aan dat de maatschappij momenteel niet van plan is meer vliegtuigen te recyclen in Finland.

De gestripte A319 © Finnair