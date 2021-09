Kuwait Airways maakt rentree op Schiphol

Kuwait Airways landde woensdag sinds lange tijd weer op Schiphol. De laatste keer dat deze luchtvaartmaatschappij in Nederland kwam, was in 2004.

De Boeing 777-300 landde om iets voor drie op de Polderbaan. Kuwait Airways vliegt twee keer week tussen Koeweit en Schiphol. Het gaat om woensdag en zaterdag. Het vliegtuig heeft plek 334 passagiers waarvan acht in First Class suites, 36 in Business Class stoelen en 290 in Economy. Kuwait Airways vliegt dus niet met de Airbus A330NEO die in 2018 aangeschaft werd.

Met de heenvlucht heeft de maatschappij vliegnummer KU127. Deze vertrekt om 10:05 uur vanuit Koeweit om precies om 15:00 uur in Nederland te arriveren. De terugvlucht, de KU128 vertrekt om 16:25 uur vanuit Nederland richting Koeweit. Daar arriveert de luchtvaartmaatschappij om 23:00 uur.

Eerder vloog Kuwait Airways ook al op Schiphol. In 2004 vloog het tussen Koeweit en Amsterdam met onder meer en A340. Dit toestel zette de maatschappij ook in tussen Schiphol en Chicago. Daarnaast vliegt de maatschappij in het heden ook al naar Amsterdam. Dat zijn vrachtvluchten.