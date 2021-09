Delta Air Lines neemt voorbeeldfunctie: ‘Als blauwdruk’

Uit een peer-review onderzoek blijkt dat de kans op besmetting als een passagier binnen 72 uur getest is minder dan 0,1 procent bedraagt, laat Delta Air Lines in een persbericht weten.

De Amerikaanse maatschappij onderzocht dit op een aantal vluchten. Onder meer de vluchtcorridors tussen New York JFK, Atlanta en de Europese luchthaven Rome Fiumicino werden getest. Hierin werden de real-world klantgegevens gecheckt.

In december 2020 begon de maatschappij met het trans-Atlantische COVID-19-testprogramma. Hierdoor hoefde men in Italië niet in quarantaine. Tijdens het testen beoordeelden en modelleerden teams verschillende teststrategieën. Dat deden ze op basis van de haalbaarheid, de fout-positieve percentages en de detectiepercentages van coronagevallen.

Delta voorbeeld voor de rest

Dr. Henry Ting, Delta’s Chief Health Officer, denkt dat deze studie belangrijk is voor de toekomst. “We gaan nog een tijdje leven met varianten van COVID-19. Deze real-world data – geen simulatiemodellen – is wat regeringen over de hele wereld kunnen gebruiken als blauwdruk voor het verplicht stellen van vaccinaties en testen in plaats van quarantaines om de grenzen te heropenen voor internationale reizen”, legt hij uit.

Daarnaast noemt Dr. Ting nog een aantal factoren die meespelen. ‘’Het risico van vliegreizen varieert afhankelijk van het aantal gevallen en vaccinatiegraad op de plaats van herkomst en bestemming, het gebruik van maskers en andere factoren. Maar de gegevens die uit deze studie zijn verzameld, tonen aan dat het routinematige gebruik van een enkele moleculaire test binnen 72 uur vóór internationale reizen voor niet-gevaccineerde personen het risico op blootstelling en overdracht aan COVID-19 tijdens vliegreizen aanzienlijk vermindert.”

Bevestiging

Ondanks de nieuwe resultaten van deze Amerikaanse studie, was het beeld van kans op besmetting in een vliegtuig laag. De NLR (Netherlands Aerospace Centre) kwam in juni met resultaten dat de kans op een ‘superuitscheider’ minder dan drie procent is.

Dr. Ting vervolgt dat het testprotocol aantoont dat er een zeer laag risico op overdracht van infecties mogelijk is. Hiermee bevestigt de studie dus de resultaten van de NLR.