Eerste vlucht Fokker D.21 aanstaande | Video

Het moment nadert dat de Fokker D.21-replica z’n eerste officiële ‘vreugdesprongetje’ gaat maken.

Na weken van testen van alle systemen, en het maken van verschillende aanpassingen, kunnen de mensen van Egmond Vintage Wings met de nodige trots melden dat de Fokker D.21-229 nu echt tot tot leven gekomen is.

Op Vliegveld Hoogeveen is daarmee de laatste testfase aangebroken. Alle systemen gaan de komende tijd intensief en minitieus getest worden. Binnenkort geeft de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA) een ‘Permit to Fly’ af. Hiermee kan de Fokker D.21, wanneer de motortesten en taxitestruns met succes zijn voltooid, de eerste testvluchten gaan uitvoeren.

Waar de één in alle rust van zijn welverdiende pensioen gaat genieten daar is de 75-jarige Jack van Egmond vol energie bijna dagelijks in de weer om zijn grote droom te realiseren. Hij begon in 1959 met het verzamelen van foto’s en originele tekeningen. Op 6 mei 2014 werd uiteindelijk op vliegveld Hoogeveen met de bouw van deze historische warbird begonnen. Nu is het september 2021 en de hoogste tijd om het toestel vliegend aan het volk te tonen. Up-redacteur Sjoerd Looijenga maakte er eerder dit jaar een reportage over.

Het jachtvliegtuig Fokker D.21 is natuurlijk officieel een replica maar ziet er zo strak in de verf en inmiddels voorzien van verschillende authentieke onderdelen, een imposante Wright-motor, wielen aan machtige wielvorken en een volledig ingerichte cockpit, gewoon bedrieglijk echt uit. Maar hoe kan het anders want deze splinternieuwe warbird is precies volgens de officiële fabriekstekeningen geconstrueerd.

In tegenstelling tot de huidige bouw van vliegtuigen waarbij alles tot op de millimeter moet kloppen, is men tijdens de bouw van de Fokker erachter gekomen dat de tekeningen niet helemaal juist waren. Op zo’n moment blijkt Jack’s jarenlange ervaring in de restauratie en onderhoud van historische vliegtuigen goed van pas te komen.