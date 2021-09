Qatar Airways vliegt met 777 vanuit Kabul

Qatar Airways heeft met een Boeing 777 een commerciële vlucht vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul uitgevoerd.

De Boeing 777-300ER vertrok donderdag vanuit Doha richting Kabul. Op de heenvlucht bracht het toestel vracht en humanitaire hulp met zich mee. Later op de dag vertrok de 777 weer met ongeveer 150 passagiers aan boord. Qatar Airways is daarmee de eerste maatschappij die weer een commerciële internationale vlucht naar Kabul heeft uitgevoerd sinds de Amerikanen uit Afghanistan vertrokken zijn.

Om de vlucht mogelijk te maken werd dagenlang overlegd tussen vertegenwoordigers van Qatar, de Verenigde Staten en de Taliban. “De Qatarese regering heeft deze vlucht in samenwerking met de Taliban georganiseerd. De passagiers moesten zich op donderdagochtend melden in [..] Kabul, waarna ze met ongeveer tien bussen naar de luchthaven werden gebracht die kortgeleden heropend is voor internationale vluchten,” vertelt Wall Street Journal-verslaggever Yaroslav Trofimov. “Qatarese ambtenaren zeggen dat er vanaf morgen [vrijdag] meer van deze vluchten zullen plaatsvinden. Ze benadrukken dat het niet om een evacuatie gaat, maar om de hervatting van reguliere passagiersvluchten.”

Nadat de vlucht donderdagavond in Doha arriveerde werden passagiers naar een tijdelijke opvang gebracht. “We zijn zeer dankbaar voor de inspanningen van Qatar om de operaties op Hamid Karzai International Airport mogelijk te maken en de veiligheid van deze chartervluchten te waarborgen. De Taliban zijn behulpzaam geweest in het faciliteren van het vertrek van Amerikaanse burgers en inwoners [..]. We zullen ons blijven inspannen om veilige en ordelijke reizen mogelijk te maken van Amerikaanse burgers, inwoners en Afghanen die voor ons hebben gewerkt en Afghanistan willen verlaten,” stelt Emily Horne, woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad.