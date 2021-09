De A380plus: het type dat nooit een succes werd

In 2017 maakte Airbus op de Paris Air Show een nieuwe versie van de A380 bekend. Deze variant zou de oplossing zijn voor geconstateerde problemen met de -800 versie van de luchtreus en de interesse voor het grootste luchtwaardige passagierstoestel ter wereld moeten versterken. Met het einde van de productie in zicht een terugblik op de versie die nooit voor een maatschappij vloog: de Airbus A380plus.

Verbeteringen

De verbeteringen die Airbus voor de nieuwe versie van de A380 invoerde, waren specifiek ontworpen aan de hand van feedback van maatschappijen met de luchtreus in de vloot. Het ging vooral om onderhouds- en brandstofkosten. Ter verlaging hiervan implementeerde Airbus verschillende modificaties die meerdere onderdelen van het vliegtuig betroffen. De vernieuwde winglets die aanzienlijk waren vergroot ten opzichte van de voorganger, sprongen hierbij het meest in het oog. In hun totaliteit zouden ze 4,7 meter hoog zijn: vanaf de vleugel 3,5 meter omhoog en 1,2 meter omlaag. Tezamen met aanpassingen aan de vleugel zelf die het toestel aerodynamisch gezien zouden verbeteren, resulteerde dit in een brandstofbesparing van vier procent.

Ook de cabine zou worden aangepakt. De meest opvallende verandering betrof een nieuw ontwerp van de voorste trap. In de -800 variant is een grote trap om passagiers toegang te geven tot de bovenste verdieping, aan de voorkant gemonteerd. In de plusvariant zou de trap een stuk compacter worden. Het zou een uitbreiding met tachtig stoelen opleveren met een totale kostendaling van dertien procent per stoel. Door de MTOW te verhogen kon het toestel met een hogere capaciteit bovendien 300 nautische mijlen verder vliegen. Daarmee kreeg het vliegtuig een totaal bereik van 8.200 nautische mijlen.

Mislukking

Uiteindelijk schafte geen enkele maatschappij de machine aan. Alhoewel de verbeteringen wel degelijk een oplossing boden voor de pijnpunten van de A380-800, waren die niet van een dusdanige omvang dat Airbus hiermee een nieuwe markt aansprak. De bestaande operators waren ook niet echt onder de indruk. De CEO van Emirates, de grootste gebruiker van de A380, werd ‘nooit een grote fan’ van de plusvariant. Uiteindelijk besloot Airbus het project te stoppen vanwege te weinig vraag naar het product. Heel jammer, want Airbus had toch echt wel een punt toen het in een persbericht op 17 juni 2017 aankondigde: “With two full widebody decks, offering the widest seats, wide aisles, and more floor space, the A380 has the unique capability to generate revenue, stimulate traffic, and attract the flying public…”