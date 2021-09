Oostenrijk overvallen door laagvliegend NAVO-vliegtuig

Een C-17 van de NAVO heeft veel te laag over Oostenrijk gevlogen, zo stelt het Oostenrijkse Ministerie van Defensie.

De C-17 zou op ongeveer één kilometer hoogte over de Attersee, in het noorden van Oostenrijk, hebben gevlogen. De voorgeschreven hoogte is daar tien kilometer. Dat zou betekenen dat het NAVO-toestel maar liefst negen kilometer te laag het meer overkwam. Daarmee zou het de grootste schending van het Oostenrijkse luchtruim in twintig jaar tijd zijn.

De reden dat het vliegtuig zo laag vloog is vooralsnog onduidelijk. “Alsof iemand over de verkeerde helft van de snelweg rijdt,” zo beschrijft een woordvoerder van het ministerie het incident. Volgens hem heeft het toestel de luchtvaart boven Oostenrijk, dat zelf geen lid is van de NAVO, in gevaar gebracht. De C-17 is onderschept door twee straaljagers van de Oostenrijkse luchtmacht, waarna het toestel naar Hongarije is begeleid waar de C-17-vloot is gestationeerd.

ca. 1.000 Meter Höhe überflogen. 2 Eurofighter des #Bundesheer bringen die C-17 nun auf 10.000 Höhe und geleiten sie aus dem österr. Luftraum hinaus. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) September 10, 2021