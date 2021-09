Fotoreportage: derde editie AirFair Teuge

Op zaterdag 11 september vond voor de derde keer de AirFair Teuge plaats. In een gemoedelijke sfeer konden de 500 bezoekers de aviamarkt en de tentoongestelde General Aviation-toestellen bekijken.

De elektrische Pipistrel van vliegschool E-Flight Academy en de nieuwe glass cockpit van het Flying Testbed van DEAC Dutch Electric Aviation Centre trokken veel bekijks. Verder was er binnen een presentatie over vliegen in Hongarije, konden er proefvluchten gemaakt worden en werd ook de inwendige mens niet vergeten. Up in the Sky was aanwezig en maakte een fotoreportage.

Kraampjes en vliegtuigen, een prima combinatie op de AirFair (c) Remco de Wit

De Cirrus importeur kwam uit Eelde met deze SR22 (c) Remco de Wit

Op de AirFair Teuge waren ook enkele oude motoren te bewonderen (c) Remco de Wit

De Cessna Skymaster van DEAC was voorzien van een nieuwe glass cockpit (c) Remco de Wit

De Aero Shark maakte verschillende proefvluchten (c) Remco de Wit

Meerdere onderhoudsbedrijven waren met een stand aanwezig (c) Remco de Wit

Mission Aviation Fellowship was aanwezig met een truck en Cessna (c) Remco de Wit

Piper Cub, Piper Super Cub en een Aero Shark (c) Remco de Wit

Veel belangstelling voor elektrisch lessen bij E-Flight (c) Remco de Wit