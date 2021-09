AirAsia wendt zich tot crowdfunding voor geldinzameling

De crowdfundingsactie volgt op een periode van een anderhalf jaar lange crisis voor de Thaise tak van de luchtvaartmaatschappij, die onlangs haar vluchten hervatte na een schorsing van twee maanden.

Thai AirAsia heeft het, zoals veel andere maatschappijen, erg zwaar om nog overeind te blijven. Als een luchtvaartmaatschappij geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. AirAsia startte echter een crowdfunding-campagne waarmee ze ongeveer 2,4 miljoen dollar wil bijeenbrengen.

In de strijd tegen een dodelijke COVID-19 golf schortte Thai AirAsia begin juli haar binnenlandse vluchten op. Aanvankelijk voor twee weken, maar de schorsing waaide uiteindelijk uit tot twee maanden. De lowcost-maatschappij uit Bangkok stond eerder al onder druk als gevolg van lage passagiersaantallen en lage inkomsten. Begin augustus nam de luchtvaartmaatschappij een gewaagde stap om salarissen niet of gedeeltelijk uit te betalen teneinde geld te besparen. Dat bood na een maand weer ruimte om vluchten te hervatten.

Reactie van de CEO

Naar aanleiding van de hervatte vluchten, start Thai AirAsia haar crowdfunding-campagne. Klongchaiya, de CEO van Thai AirAsia, zegt dat de luchtvaartmaatschappij in Thailand breed wordt gesteund en verwacht een sterke reactie. “Deze crowdfunding campagne zal een andere manier zijn voor mensen om hun steun te betuigen. We zijn geraakt door de positieve reactie die we tot nu toe hebben ontvangen, die laat zien hoeveel steun en vertrouwen het publiek heeft in AirAsia, wat net zo belangrijk is voor ons om deze crisis te boven te komen.”