De top vijf grootste privévliegtuigen ter wereld

Vliegen met een privévliegtuig is voor de meeste mensen geen gewoonte. Maar een aantal kapitaalkrachtige personen is in staat een eigen toestel aan te schaffen. Meestal gaat het dan om businessjets die speciaal ontworpen zijn voor lage passagiersaantallen, maar er zijn ook andere opties. Sommige mensen nemen geen genoegen met een ‘klein’ toestel.

1. Boeing 747-8i

Het grootste privévliegtuig dat actief wordt ingezet is de Boeing 747-8i. Het is de langste versie van de iconische 747 die Boeing produceerde. Een van deze toestellen is eigendom van Joseph Lau. Deze onroerendgoedhandelaar kocht het vliegtuig voor 153 miljoen dollar van Boeing. Vervolgens liet Lau nog voor ruim 200 miljoen dollar aan modificaties uitvoeren om de 445 vierkante meter volledig te voorzien van allerlei luxe. Hoewel er geen specifieke details over het interieur zijn vrijgegeven, schijnt het vliegtuig een kantoor, meerdere gastkamers en een sportschool aan boord te hebben.

Joseph Lau is niet de enige die de Jumbo als privévliegtuig gebruikt. Ook de Sultan van Brunei bezit een ruime collectie van toestellen waaronder een Boeing 747-8. Het toestel, met registratie V8-BHK, staat officieel op naam van de regering van Brunei waardoor het niet echt een privévliegtuig is.

2. Boeing 747-400

De tweede positie wordt ingenomen door de iets kleinere versie van de Boeing 747. De -400 versie is slechts 5,8 meter korter dan de nieuwere versie. Toch doet het toestel niet onder voor de nummer één. Een van deze privévliegtuigen is eigendom van Prince Al Waleed bin Talal. De prins staat op de 45ste plek van de Forbes rijkste mensen lijst. Al in 2003 kocht hij het toestel op de tweedehandsmarkt. Vlak na aanschaf liet hij het vliegtuig compleet ombouwen. De 400 stoelen maakten plaats voor een eetkamer, twee slaapkamers en een gouden troon in het midden van de cabine. Om de prins en zijn gevolg te verzorgen zijn er elf stewardessen nodig in het grote vliegtuig.

3. Airbus A340-300

De derde plaats op deze lijst is voor een Airbus A340-300 in bezit van Alisher Bourkanovich. Het is het grootste privévliegtuig in Rusland. Daarmee is het toestel groter dan de Ilyushin Il-96 van de president. De A340 is bijna dertien jaar oud en draagt een bijzondere wit/bruine kleurstelling. Inmiddels is dit privévliegtuig meer dan 450 miljoen dollar waard. Het interieur is ook weer voorzien van vele luxeproducten waaronder een king-size bed. Toch besloot Bourkanovich dat er nog wat bij moest. De Airbus heeft een eigen nachtclub aan boord.

4. Boeing 767-300

Nog een privévliegtuig uit Rusland op deze top vijf lijst is een Boeing 767-300. Roman Abramovich is sinds 2004 de eigenaar van dit toestel. Naast het vliegtuig heeft hij ook de Engelse voetbalclub Chelsea in zijn bezit. Oorspronkelijk was deze specifieke machine bestemd voor Hawaiian Airlines. Abramovich hield evenmin zijn hand op de knip als het gaat om het interieur van het vliegtuig. Aan boord bevinden zich een keuken en een gouden badkamer. Als het toestel niet in gebruik is voor de eigenaar zelf, staat het in dienst van de voetbalclub.

5. Boeing 767-200

De laatste van deze top vijf is 6,4 meter korter dan de nummer vier. Deze Boeing 767-200 is sinds begin 2019 eigendom van de bekende artiest Drake. Het toestel wordt in samenwerking met Cargojet ingezet. Dit is een Canadees luchtvaartbedrijf dat de machine beheert voor de rapper. Het toestel is voorzien van een speciaal kleurenschema. De ‘Air Drake’ is voorzien van een entertainmentkamer en drie volledig afgesloten slaapkamers.

Niet alleen Drake heeft een Boeing 767-200 als privévliegtuig. Ook de Amerikaanse ondernemer Mark Cuban bezit er een. Hij kocht zijn Boeing in het jaar 1999 voor ruim 144 miljoen dollar. Het vliegtuig kreeg een speciale long-range upgrade om het vliegbereik aanzienlijk te verbeteren.

Airbus A380

Tijdens de Dubai Air Show in 2007 leek het erop dat de koppositie van deze lijst overgenomen zou worden door een A380. Toen plaatste Prince Al Waleed bin Talal, de eigenaar van de Boeing 747-400, een bestelling voor het grootste type van Airbus. Het zou een enorm project worden om het toestel om te bouwen naar de wensen van de koper. Er waren drie vloeren gepland waartussen liften waren ontworpen. Zelfs stond er een lift voor de Rolls-Royce van de prins op de agenda. De aanschaf ging uiteindelijk niet door. Het toestel is aan een anonieme koper verkocht. Waarschijnlijk zullen de mooie plannen voor een privé-A380 geen werkelijkheid worden.