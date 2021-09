PIA maakt eerste commerciële vlucht naar Kabul sinds machtsovername Taliban

Pakistan International Airlines landde vanmorgen met een Boeing 777 op Kabul, Afghanistan. Dit is de eerste commerciële vlucht sinds de Taliban de macht over het land hebben overgenomen.

PIA nam een gewaagde stap om terug te keren met een commerciële vlucht naar de luchthaven van Kabul sinds de stopzetting van al deze vluchten vorige maand. Als eerste vloog zij vandaag met een Boeing 777 naar de luchthaven. Dit was geen evacuatievlucht maar een echte commerciële dienst al was de vlucht gecharterd en niet door reizigers kon worden geboekt.

Vlucht PK 6250 steeg op vanuit Islamabad rond 9:20 lokale tijd. De reis naar Kabul duurt ongeveer een uur, maar omdat er op dit moment geen ADSB-dekking is boven het land, is het niet duidelijk hoe laat het vliegtuig landde. De terugvlucht steeg een paar uur later op en landde om 13:17 in Islamabad.

Het bedrijf dat het vliegtuig charterde was World Bank, die de dienst gebruikte om ambtenaren van het bedrijf en journalisten uit Pakistan uit te halen. Ook een aantal andere mensen ging mee. Een journalist vertelde aan Yahoo News dat er zeer weinig mensen aan boord waren.

A PIA Boeing 777 has landed in Kabul, first foreign commercial flight since Taliban takeover pic.twitter.com/jgUcUTrdTD — AIRLIVE (@airlivenet) September 13, 2021