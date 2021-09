Wat gebeurt er in de Schipholtoren?

De Schipholtoren is het centrale punt van de grootste luchthaven van Nederland. Iedereen die wel eens vanaf Schiphol heeft gevlogen herkent hem. Het 101 meter hoge bouwwerk biedt ruimte voor verschillende activiteiten.

Luchtverkeersleiders

Achter de bovenste glazen ring zijn de luchtverkeersleiders aan het werk. Zij zitten op het hoogste niveau van de toren omdat het grootste deel van het werk op zicht gedaan wordt. Op 90 meter hoogte hebben zij op een heldere dag zelfs uitzicht tot aan de Euromast. Deze beroepsgroep bewerkstelligt dat al het startende en landende vliegverkeer veilig gebruik kan maken van de luchthaven. In de zogenoemde koepel is er ruimte voor vijftien luchtverkeersleiders die verschillende soorten rollen vervullen. De towercontroller zorgt ervoor dat toestellen geklaard worden om te starten of te landen. De groundcontroller managet de vliegtuigen van de gate naar de baan, of andersom. De startupcontroller zorgt ervoor dat toestellen geklaard worden voor de aankomende vlucht. Al deze mensen zijn in dienst van de LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland).

Aproncontrollers en Gateplanners

Achter de tweede glazen ring zijn de mannen en vrouwen van aproncontrol en gateplanning te vinden. Deze mensen werken voor de luchthaven. De aproncontroller organiseert een tijdelijke parkeerplek op een van de vele platformen van de luchthaven. Deze parkeerplaatsen zijn soms nodig voor vliegtuigen die langer aan de grond blijven staan. Ook onderhouden zij het contact met de sleepdienst zodat deze juist geïnformeerd en aangestuurd wordt. De gateplanner houdt zich bezig met de planning voor de gates waarbij goed rekening gehouden moet worden met de luchtvaartmaatschappij, het type toestel en de omdraaitijd. Als er vertragingen optreden moet de gateplanner met een passende oplossing komen om zo de hinder te beperken.

Meteorologen

De werkplek van de dienstdoende meteoroloog bevindt zich niet in de huidige maar in de oude Schipholtoren. Aan en op deze toren zijn verschillende meetinstrumenten gemonteerd die een algemeen weerbeeld geven van de luchthaven. Met behulp van verschillende meetpunten in het veld kan deze werknemer aan alle operationele partijen verslag doen van het weer.