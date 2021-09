Defensiehelikopter zorgt voor ophef tijdens oefening | Video

Tijdens onderhoud aan de hoogspanningskabels werden medewerkers van netbeheerder TenneT verrast door een Cougar-helikopter.

Op 18 juni waren in Oosterwolde vier hoogspanningsmasten omgevallen na noodweer. Medewerkers die bezig waren met het aanleggen van een noodverbinding waren met tien man aanwezig in de mast toen er in een keer een helikopter onder de hoogspanningskabels doorvloog laat de Gelderlander weten. Het ging om een Cougar-transporthelikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC).

Geschrokken

Werknemers van Qirion, de aannemer van TenneT, laten aan de Gelderlander weten dat ze enorm geschrokken zijn. Het bedrijf was niet op de hoogte dat Defensie deze dag een oefening zou uitvoeren onder de hoogspanningskabels. Na het incident zijn er gesprekken geweest tussen de netbeheerder en Defensie. De werkzaamheden waren voorafgaand niet bekend bij het DHC. Beide partijen willen binnenkort samen aan tafel gaan zitten om dit soort situaties te voorkomen in de toekomst.

Regulier trainingsprogramma

Volgens Defensie ging het om een gebruikelijk trainingsprogramma met helikopters van het DHC. De Cougar-helikopter zou volgens een vastgelegde procedure een passage onder de hoogspanningskabel hebben uitgevoerd. Een woordvoerder van Defensie laat weten aan de Gelderlander:

“We trainen dit met onze bemanningen omdat we dit zowel in Nederland als in missiegebied goed en veilig moeten kunnen uitvoeren. We voeren onze taken vanuit de lucht op grotere, maar ook op lagere hoogte uit. Daarbij volgen we vaste procedures. We willen dat helikopterbemanningen deze methode veilig kunnen uitvoeren.”

TenneT en Defensie bevestigen allebei dat er geen gevaarlijke situatie is ontstaan, maar beide partijen kunnen zich goed voorstellen dat het onwenselijk en beangstigend was voor de mensen die verderop werkzaamheden aan het uitvoeren waren. Het is wel eens voorgekomen dat een helikopter van Defensie hoogspanningskabels heeft geraakt tijdens een oefenvlucht. In 2017 vloog een Apache van de Luchtmacht tegen een hoogspanningskabel aan. Bij het incident raakte niemand gewond, maar 24.000 huishoudens kwamen toen zonder stroom te zitten in de regio Tiel/Culemborg/Geldermalsen.