KLM wil vaccinatiestatus van crew weten

KLM wil vanaf vandaag vliegende crewleden vragen die niet zijn gevaccineerd om dit aan te geven bij KLM Health Services.

KLM Health Service registreert vervolgens alle reisrestricties per land waarnaar gevlogen wordt, zodat werknemers niet op vluchten worden gepland naar landen waar ze niet aan de beperkingen voldoen. Het bedrijf ziet in een continu veranderende wereld dat steeds meer landen een vaccinatie van vliegtuigbemanningen verplicht stellen of dat overwegen om te doen. Ook steeds meer hotels waar werknemers verblijven stellen een vaccinatiebewijs verplicht voor een overnachting. KLM verwacht dat ongevaccineerde crewleden niet meer mogen vliegen boven gebieden waar een vaccinatieplicht geldt. Dit hangt samen met strikte eisen op het gebied van vliegveiligheid en de mogelijkheid die er moet zijn om bij calamiteiten snel te kunnen uitwijken. Voorlopig probeert de maatschappij niet ingeënt personeel in te roosteren naar bestemmingen zonder reisrestricties, maar voorziet in de toekomst grote operationele problemen als landen beperkingen blijven opleggen.

Geen vaccinatieplicht voor medewerkers

KLM zal haar medewerkers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Deze afweging ligt bij de werknemer zelf volgens het bedrijf. Wel is er inzicht nodig in welke medewerkers niet kunnen voldoen aan de reisverplichtingen en dus niet inzetbaar zijn op sommige bestemmingen.

Steeds meer maatschappijen voeren vaccinatieplicht in

SWISS heeft als eerste Europese maatschappij een vaccinatieplicht ingesteld en werd snel gevolgd door Lufthansa. Vanaf 15 november moeten alle SWISS-bemanningsleden gevaccineerd zijn, zo maakte de maatschappij bekend. Het bedrijf voert twee redenen aan voor de vaccinatieplicht: haar zorgplicht voor het personeel en ‘operationele redenen’. Er zijn van land tot land grote verschillen – ook voor vliegend personeel – wat betreft inreisrestricties. Zo werd Hong Kong de eerste bestemming waar een vaccinatiebewijs verplicht is. SWISS zou hierdoor genoodzaakt zijn twee verschillende pools te creëren: één van gevaccineerd personeel, één van ongevaccineerd personeel. Lufthansa volgt SWISS met de introductie van een vaccinatieplicht voor het personeel. Hiermee is de Duitse luchtvaartmaatschappij de tweede grote maatschappij in Europa die zo’n regeling instelt. Volgens Lufthansa is de vaccinatieverplichting de enige manier waarop de internationale reizen weer veilig uitgevoerd kunnen worden.