Laatste Lufthansa A380 verlaat Frankfurt

Op dinsdagochtend, met 09:00 uur als geschatte vertrektijd, vliegt de allerlaatste Lufthansa-Airbus A380 (D-AIMH) naar Teruel voor opslag.

Naar verwachting wordt het de laatste Lufthansa-Airbus A380-vlucht, aangezien de CEO van de luchtvaartmaatschappij, Carsten Spohr, eerder duidelijk maakte dat het toestel niet langer in het Lufthansa-plan past. Het vliegtuig gaat naar Teruel waar de overige A380’s met de kraanvogel op de staart staan opgeslagen. De luchtreus stond geparkeerd in Frankfurt, voor het geval zo’n groot toestel toch nog nodig zou zijn. Met de geleidelijke terugkeer van de Boeing 747-400 blijkt dit niet het geval.

Einde van de A380

Elf jaar geleden, op 19 mei 2010, nam Lufthansa haar eerste A380 in dienst. In totaal had de Duitse maatschappij veertien A380’s in de vloot. Begin 2020 waren alle veertien Airbus A380’s nog in gebruik. Maar als gevolg van de coronapandemie ging het langzaamaan met al deze machines richting opslagplaats Teruel. De CEO van Lufthansa liet zich er niet optimistisch over uit: “De A380 komt natuurlijk niet terug.”

Teruel en Tarbes, de twee locaties waar de Airbus A380’s van Lufthansa gestald staan, worden beide door Tarmac Aerosave geëxploiteerd. Dit bedrijf ontmantelde tot nu toe de meeste A380’s. De uitzondering is de eerste Airbus A380 die Air France uitfaseerde en in Knock, Ierland, is ontmanteld.