Eerste vliegshow in de Benelux sinds twee jaar | Foto’s

Veel luchtvaartenthousiasten keken uit naar het afgelopen weekend. Voor het eerst sinds twee jaar vond er een vliegshow plaats in de Benelux! Dankzij extra maatregelen kon de Belgische vliegclub Sanicole weer een vliegshow houden op het vliegveld Hechtel, net over de grens bij Eindhoven.

Aeroclub Sanicole organiseert al meer dan veertig jaar een vliegshow op dit vliegveld. In 2020 ging de show wegens de coronapandemie niet door. Dit jaar was het wel weer mogelijk, zelfs op drie achtereenvolgende dagen. Op vrijdag was er een ‘avondshow’, op zaterdag en zondag een dagvullend programma. Het aantal bezoekers was door de maatregelen beperkt waardoor de organisatie besloot de show uit te breiden naar de zaterdag én zondag.

Hawker Hunter van Nederlandse ‘Dutch Hawker Hunter Flight’ © Peter Steehouwer

Voorheen was er alleen een show op zondag en konden de ‘spotters’ op zaterdag op de vliegbasis Kleine Brogel terecht. Omdat het veld op Hechtel alleen een grasbaan heeft, kunnen grotere vliegtuigen en straaljagers daar niet landen. Deze toestellen vliegen vanaf het nabijgelegen Kleine Brogel. Dit jaar was Kleine Brogel voor de geïnteresseerde fotografen op zaterdag geopend.

Peter Steehouwer stuurde ons een selectie van de foto’s die hij maakte op Sanicole en Kleine Brogel.

Belgische AT6D Texan © Peter Steehouwer

RAF Red Arrows © Peter Steehouwer

Tot verbazing van velen werd tijdens de show op Sanicole aandacht besteed aan het overlijden van Evert-Jan van Koningsveld. De Nederlandse luchtvaartfotograaf overleed vorig jaar april op 62-jarige leeftijd. Hij was jarenlang een van de ‘huisfotografen’ van de Red Arrows. Zijn weduwe José van Koningsveld was op uitnodiging ook naar Hechtel gekomen.

Twee leden van het Red Arrows team, samen met José van Kooningsveld, weduwe van EJ van Koningsveld © Red Arrows

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Het Zweedse Catwalk / Skycats-team nam deel aan de avondshow, maar was ook van de partij bij de twee showdagen. Tijdens de avondshow gebruikte de Grumman AgCat-tweedekker vuurwerk, op zaterdag en zondag waren het twee vrouwelijke ‘wingwalkers’ die veel indruk maakten.

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Grumman AgCat van het Catwalk team © Peter Steehouwer

Finse F/A-18C Hornet laat flares los © Peter Steehouwer

Twee Rafales van de Franse luchtmacht in formatie © Peter Steehouwer

JAS39 Gripen van de Hongaarse luchtmacht © Peter Steehouwer

Hawker Hunter van Nederlandse ‘Dutch Hawker Hunter Flight’ © Peter Steehouwer

Belgische luchtmacht F-16 © Peter Steehouwer

Bijzondere deelnemer aan de show was deze E-2 Hawkeye van de Franse marine © Peter Steehouwer

Andere unieke deelnemer: Luxemburgse A400M Atlas © Peter Steehouwer

Air Belgium Airbus A340 © Peter Steehouwer

Belgische A109 helikopter laat flares los © Peter Steehouwer

Speciaal beschilderde Tsjechische Mi-24 Hind © Peter Steehouwer

SAR demonstratie van Tsjechische Sokol W.3 © Peter Steehouwer

Vier Piper PA-28’s van het Belgische ‘The Victors’formatieteam © Peter Steehouwer

Piper PA-28’s van het Belgische ‘The Victors’formatieteam © Peter Steehouwer

Hawker Fury FB.10 in de kleuren van de vroegere Iraakse luchtmacht © Peter Steehouwer

Belgische AT-6D Texan © Peter Steehouwer